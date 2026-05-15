Adana'da ekstrem sporlarla ilgilenen 27 yaşındaki Hasan Sayın, kentin meşhur yöresel lezzetini tanıtmak amacıyla yamaç paraşütü yaparken metrelerce yüksekte şırdan yiyerek renkli görüntülere imza attı. "Adanalı havada, karada her yerde şırdan yer" diyerek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç, eğitmeniyle birlikte gökyüzünde çektiği şırdan ziyafetinin ardından bir sonraki hedefinin su altında şırdan yemek olduğunu belirtti.

