Bodrum’da akıllara durgunluk veren dolandırıcılık hikayesi gün yüzüne çıktı. Biri evlilik vaadiyle, diğeri ise sahte belediye görevlileri tarafından tuzak kurularak kandırılan iki kişi, evlerini, altınlarını ve paralarını bu şebekeye kaptırdı. Dolandırıcılık soruşturmasında 105 milyon TL’yi aşan vurgun tespit edildi. 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, akıllara durgunluk veren yöntemlerle iki kişiyi adeta soyup soğana çeviren şebeke çökertildi.

Bodrum'da yaşayan bir kadın, Bodrum'daki 35 milyon TL değerindeki evi ile İzmir'deki 10'ar milyon TL değerindeki iki ayrı evinin, 700 bin TL değerindeki ziynet eşyasının, banka hesaplarında ve kredi kartlarında bulunan yaklaşık 10 milyon TL parasının "evlilik ve iş ortaklığı" vaadiyle elinden alındığı gerekçesiyle Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Başlatılan soruşturma kapsamında, bir başka şahsın da Yalıkavak Mahallesi'nde yaklaşık 30 milyon TL değerindeki evi ile banka hesaplarından gönderdiği yaklaşık 10 milyon TL parasının elinden alındığı belirlendi.

Böylece iki vatandaşın toplamda 105 milyon 700 bin TL değerinde taşınmaz, nakit para ve ziynet eşyasının hileli yöntemlerle elinden alındığı tespit edildi.

Evlilik ve 'ortaklık' vaadiyle 105 milyonluk vurgun yaptılar: Bodrumlu iki kadının başına gelmeyen kalmadı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, 12 Mayıs günü Muğla'nın Bodrum ilçesi merkezli olmak üzere Adana ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler, suç örgütü lideri olduğu belirlenen H.İ.S. ile biri zaten cezaevinde tutuklu bulunan toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı uyguladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden suç örgütü lideri H.İ.S. ile R.T., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. tutuklanırken, M.Y., V.O. ve S.B.Ç. hakkında adli kontrol kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan B.K.'nin ise başka bir suçtan zaten cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Evlilik ve 'ortaklık' vaadiyle 105 milyonluk vurgun yaptılar: Bodrumlu iki kadının başına gelmeyen kalmadı

İŞTE AKILALMAZ DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin farklı roller üstlenerek organize şekilde hareket ettiği belirlendi.

L.S.’nin taşınmaz satışlarında vekâlet alarak mağdurları ikna ettiği, Ş.Ö. ve M.G.’nin kendilerini “belediye encümeni” gibi tanıtıp para transferlerini bu yolla sağladığı ifade edildi.

R.T.’nin toplantılara katılarak hem ikna hem de baskı sürecinde yer aldığı, H.İ.’nin ise mağdurların yönlendirilmesi ve taşınmaz satışlarında aktif rol oynadığı tespit edildi. Cezaevinde bulunan B.K.’nin de tehdit sürecine dahil olduğu belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası