Teknoloji devi Foxconn, General Mobile ile stratejik ortaklığa giderek üretimini Vietnam’dan İstanbul Kâğıthane’ye taşıyor. Bu dev hamleyle Türkiye, 5G ve akıllı telefon üretiminde Avrupa’nın yeni üssü olacak.

ÖMER TEMÜR - Apple marka telefonların dünyadaki en büyük üreticisi konumunda bulunan Tayvan merkezli Foxconn, Türkiye’ye yatırıma geliyor. 2010 yılında Çorlu’da üretime başlayan ancak daha sonra sonlandıran Foxconn, yerli teknoloji firması General Mobile ile birlikte yeniden üretime hazırlanıyor.

General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner; Foxconn ile 2021 yılında başlayan iş birliğini daha da ileri taşımak istediklerini belirterek, “Foxconn ile stratejik ortaklık kapsamında Vietnam’da üretim, AR-GE ve tedarik zinciri yönetimini beraber yürütüyoruz. Bu üretimi Türkiye’ye kaydırmak istiyoruz. Foxconn’un Vietnam tesisinde GM için yaptığı üretimi Kâğıthane’deki tesisimize taşıyoruz” dedi.

İlkay Cihaner

TÜRKİYE ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK

Yıllık 4,5 milyon adet üretim kapasitesine sahip fabrikada 5G ürünleri ve akıllı telefon üretimi gerçekleştirdiklerini anlatan Cihaner, Foxconn’un Türkiye’de üretiminin know-how transferine de katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Türkiye’de özellikle 5G modem ürünleri gibi ileri teknolojili cihazlar üretmeyi hedeflediklerini belirten Cihaner, “Kuzey Avrupa gibi bölgelerdeki büyük operatör ihalelerinde üretimin önemli bir kısmının Türkiye’deki fabrikada yapılması için görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığı sayesinde, Uzak Doğu’dan gemiyle 30 ila 60 gün süren lojistik süreleri birkaç güne inecek. Uzun vadede ise Uzak Doğu’da üretim bırakmayarak bütün Avrupa sevkiyatlarının Türkiye üzerinden yapılması ve transit ticaret yerine doğrudan ihracat gerçekleştirilmesi hedefliyoruz. Foxconn ile ortak üretim, Türkiye’nin üretim ve lojistik merkezi hedefine de katkı sağlayacak” diye konuştu.

İlkay Cihaner, ABD pazarı için de çalışmalara başladıklarını, Verizon ile yürüttükleri iş birliği kapsamında 2.000 adet 5G modemin saha testlerini yaptıklarını bildirdi.

ABD pazarındaki hassasiyetler sebebiyle AR-GE süreçlerinde Çin menşeli işlemcilerin tercih edilmediğini dile getiren Cihaner, “ABD pazarına sunulan ürünler telefonlardan ziyade; 100 kullanıcının aynı anda bağlanabildiği, yüksek hızlı ve siber güvenlik odaklı 5G mobil modem (hotspot) ve geniş bant ürünler olacak. Bu yıl ilk ürünlerimizi ABD’li kullanıcılarla buluşturacağız. Hedefimiz ABD pazarında geniş bant (broadband) tarafında en büyük üç markadan biri olmak” dedi.

Cihaner, Verizon ile iş birliğinin; ABD’de AT&T ve T-Mobile gibi markalarla iş birliklerine de kapı aralamasını beklediklerini söyledi.

YERLİ KATLANABİLİR TELEFON EKİMDE

General Mobile yerli akıllı katlanabilir telefon için çalışmalarını sürdürüyor. İlkay Cihaner, yeni modeli ekim ayında piyasaya sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu cihaz, markanın teknolojik yetkinliğini ve geleceğe bakışını sergileyen bir ‘vizyon modeli’ olacak. Eğer planlanan sürede başarıyla tamamlanırsa, Türkiye’nin ilk yerli katlanabilir akıllı telefonunu ekim ayında kullanıcılarla buluşturacağız” dedi.

TELEFON FİYATLARI YÜZDE 40 ARTACAK

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, akıllı telefon fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Helyum gazı, çip üretiminde ‘wafer’ adı verilen plakaların temizlenmesinde kullanılan temel bir madde. Bu işlemin dünyada bilinen başka bir ikamesi veya alternatif gazı bulunmuyor. Dünyadaki helyum tedarikinin üçte birini sağlayan Katar’daki üretim tesisinin vurulması küresel arzda ciddi bir açığa yol açtı. Sektörün hâlihazırda yaklaşık 6 aylık bir helyum stoku bulunuyor. Bu stoklar tükendiğinde çip üretiminde büyük bir sıkıntı bekleniyor. Diğer yandan telefonlarda kullanılan bellek fiyatları da 2-3 kat, hatta bazı segmentlerde 5 dolardan 50 dolara kadar arttı. Üreticiler şu an ellerindeki eski ve daha ucuz maliyetli stokları kullanarak fiyatları dengelemeye çalışıyor. Ancak bu stoklar eridikçe, yeni ve çok daha yüksek maliyetli bileşenlerin fiyatlara yansıması kaçınılmaz olacak. Türkiye’deki telefon fiyatlarının 2026 yılı sonunda, 2025 yılına kıyasla yüzde 40 oranında artmasını bekliyorum” dedi.

Özellikle giriş seviyesi cihazlardaki artışın dramatik seviyeye geldiğine dikkat çeken Cihaner, firmaların orta segment cihazların üretimine yoğunlaştığını bildirdi.

