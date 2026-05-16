Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji, yılın ilk üç ayında net dönem kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,5 artırarak 1 milyar 811 milyon TL’ye taşıdı.

ÖNDER ÇELİK - Şirketin hasılatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış göstererek 9 milyar 286 milyon 457 bin 701 TL seviyesine ulaştı.

Astor Enerji CEO’su Hakan Ünsal, şirketin kârlı bir büyüme elde ettiğini vurgulayarak, “Enerji sektöründe yaşanan dönüşüm, yatırımlarına olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. Biz de Astor Enerji olarak bu dönüşümün önemli oyuncularından biri olmayı sürdürüyoruz. Amerika’nın Çin’le olan ilişkisi, onları protesto etmesi ve onları durdurmak istemesi bizim önümüzü açtı. Şu andaki rüzgâr Amerikan pazarı için veri merkezleri. Veri merkezleri büyük bir enerji tüketimine sahip. Bunun için ürünlerimize ihtiyaçları var” dedi.

1.000 KİŞİYE İSTİHDAM

Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan da şirketin artan siparişlerine paralel yapılan yatırmlara işaret etti. Güç transformatörü üretimi için bu yıl 150 milyon dolarlık fabrika yatırımına başladıklarını ve yıl sonu itibariyle tesisi bitirip üretime başlamayı hedeflediklerini kaydeden Doğan, bugün itibariyle aldıkları sipariş miktarının 1,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını, sadece ABD’den aldıkları sipariş miktarının 1,1 milyar dolar seviyesine geldiğini söyledi. Doğan, bu yılki ciro hedeflerinin 1,1 milyar dolar olduğunu, yeni yatırımlarla ilave 1.000 kişilik istihdam sağlayacaklarını ifade ederek, 3 milyar dolar ciroya ulaşma potansiyelleri olduğunu, üç dört yılda o seviyeye geleceklerini vurguladı. Ciroda ihracatın payının yüzde 45 seviyesinde olduğunu belirten Doğan, yıl sonu hedeflerinin yüzde 52-55 olduğunu, bu oranın 2027 sonu yüzde 70’lere geleceğini kaydetti.

YATIRIMDA ÖNCE İSPANYA SONRA ABD

Bu yıl 500 milyon dolar ihracat yapacaklarını, bunu önümüzdeki dönemde 1 milyar dolara taşıyacaklarını anlatan Doğan, bu ay içinde Astor İspanya’yı kuracaklarını, İspanya’da fabrika binası aldıklarını, 10 milyon dolar yatırım yapacaklarını, bunun da ciroya yılda 50 milyon dolar katkı sağlayacağını söyledi.

Asıl hedeflerinin ABD’de yapacakları yatırım olduğunu belirten Doğan şöyle konuştu:

2027’den sonra Amerika’daki atılımımızı başlatmayı hedefliyoruz. Orada bir montaj hattıyla başlayacağız öncelikle. Yani Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri Amerika’ya gönderip montajını, testini yaptıktan sonra Amerika pazarına satacağız.

