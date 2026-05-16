27 maddelik kanun teklifi taslağına göre, terör suçları, şiddet, nefret içerikli bildiri dağıtmak, taciz gibi fiillerden hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.

ESMA ALTIN - Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanımayı amaçlayan 27 maddelik “öğrenci affı” taslağında kapsam genişletiliyor. Düzenleme yalnızca lisans değil, lisansüstü öğrencilerini de kapsıyor.

Öğrenci affı Meclis yolunda! Lisans ve lisansüstünü kapsıyor

YENİ DİSİPLİN CEZALARI

Terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak. Sahte belgeyle kayıt yaptıranlar ile terör örgütleri veya millî güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla bağlantısı sebebiyle ilişiği kesilenler de kapsam dışında tutulacak.

Taslakta üniversitelerde disiplin cezalarına ilişkin yeni düzenlemeler de yer alıyor. Terör propagandası yapmak, örgüt adına faaliyet yürütmek ya da şiddet ve nefret içerikli afiş, pankart ve bildiriler dağıtmak gibi fiillere bir yarıyıl uzaklaştırma cezası verilmesi öngörülüyor.

Öğrenci affı Meclis yolunda! Lisans ve lisansüstünü kapsıyor

Düzenlemeyle daha önce öğrenci affından yararlanamayanlar ile 1 Temmuz 2022 sonrası kendi isteğiyle kaydını sildirenler de yeniden başvuru yapabilecek. Öğrenciler, puanlarının yeterli olması hâlinde aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan yararlanarak kayıt yaptıranlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı tanınacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası