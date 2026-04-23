Fransa'nın Nice kentinde bir gence şiddet uyguladıkları ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 polis gözaltına alındı.

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde bir gencin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma, iki polis memurunun gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

2003 doğumlu genç, 18 Nisan’da kendisini polis olarak tanıtan iki kişi tarafından darbedildiğini ve eşyalarının gasp edildiğini iddia etti. Nice Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre genç, olay sırasında alkollü olduklarını belirttiği iki kişinin kendisini yere yatırarak yüzüne defalarca darbe vurduğunu söyledi. Ayrıca saldırganlardan birinin gencin ehliyetini, bazı kişisel eşyalarını ve 100 avrosunu aldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER İŞİ DEĞİŞTİRDİ

Gencin babasının 21 Nisan’da olay anına ait görüntüleri emniyete teslim etmesiyle soruşturma yeni bir boyut kazandı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren kişilerin sivil kıyafetli olduğu ve içlerinden birinin “polisiz” dediğinin duyulduğu belirtildi.

İKİ POLİS GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında olaya karıştığı tespit edilen 1998 ve 1999 doğumlu iki kişinin polis olduğu belirlendi. Şüpheliler, 22 Nisan’da ifade vermek üzere emniyete çağrıldıktan sonra “ağır şiddet ve hırsızlık” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayılması kamuoyunda büyük tepki toplarken, genç avukatı daha önce yaptığı açıklamada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ya “suç işleyen polisler” ya da kendisini polis olarak tanıtan kişiler olabileceğini dile getirmişti.

Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla adli polis birimi tarafından derinleştirildiği bildirildi.

