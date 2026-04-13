Paris Ceza Mahkemesi, Fransız çimento devi Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna karar verdi. Davanın en çarpıcı detayı ise eski üst yöneticinin itiraflarıyla ortaya çıktı: Fransız dış istihbaratı, şirket çalışanlarını Suriye'de muhbir olarak kullanmış.

Suriye'de DEAŞ'ı fonlayarak faaliyetlerine devam eden çimento devi Lafarge, "insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak" suçlamasıyla yargılandı.

Lafarge yetkilileri geçen yıl, ülkede 2011'den itibaren başlayan şiddet olaylarının ardından Suriye'nin kuzeyindeki bir fabrikanın açık kalabilmesi için bölgedeki bazı örgütlere ödeme yaptığını itiraf etmişti.

Şirketin 8 eski yöneticisi hakkında resmi soruşturma tamamlandı. Ardından Paris Ceza Mahkemesi, Fransız çimento firması Lafarge'ın "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti.

Fransa’nın karanlık DEAŞ dosyası: Mahkemeden karar çıktı

FRANSA’NIN KARANLIK DEAŞ DOSYASI

Terör örgütü DEAŞ ile işbirliği yapmakla suçlanan Fransız şirketi Lafarge’a ait çimento fabrikasını Suriye’nin Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesi kırsalında görüntülenmişti.

Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki birçok bölgeyi terör örgütü YPG’den almasının ardından sahadaki dengeler değişti. Suriye hükümeti, YPG işgali altındaki Aynularab’a insani yardım ulaştırılması amacıyla Ayn İsa üzerinden bir insani koridor açtı. Bu hattın yakınında Lafarge’a ait tesis de bulunuyor.

Ortaya çıkan belgelere göre Fransız istihbaratı, Lafarge’ın DEAŞ’la kurduğu ilişkilere kayıtsız kaldı

7 Eylül 2021’de Lafarge’ın, Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde DEAŞ’ı finanse ettiğini ortaya koyan belgeleri yayımlanmıştı.

Daha sonra şirketin, DEAŞ ile ticari ilişkiler yürüttüğü gerekçesiyle ABD’de görülen dava kapsamında 2022 yılında yaklaşık 778 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER YARGI ÖNÜNDE

Haziran 2017’de başlatılan soruşturma kapsamında Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont’un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler “teröre finansman sağlamak” suçlamasıyla dosyaya girdi. Soruşturmayı yürüten üç sorgu hakimi, 16 Ekim 2024’te Lafarge Grubu ile şirketin dört eski yöneticisinin, DEAŞ dahil terör örgütleriyle finansal ve ticari ilişki kurdukları ve Avrupa Birliği ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yargılanmalarına karar verdi.

Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti

Firmanın DAEŞ dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon avroya varan ödeme yaptığı da tespit edildi.

