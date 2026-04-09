‘Boş konsolosluk’ eyleminin hedefini bilen Türkiye, benzer tahriklere karşı hazırlıklı.

Son yıllarda başta Orta Doğu olmak üzere dünyada etkinliği artan Türkiye, İsrail ve bazı ülkelerin hedefi hâline geldi. Bunun son örneği 2,5 yıldır kapalı olan İstanbul’daki İsrail Konsolosluğuna saldırı oldu. Ancak, ‘Boş konsolosluk’ eyleminin hedefini bilen Türkiye, benzer tahriklere karşı hazırlıklı.

Kirli planların Türkiye’nin yanı sıra Suriye ve Somali gibi bizimle ortak hareket edilen ülkelere de yapıldığın dile getiren güvenlik ve istihbarat kaynakları, risklere karşı tedbirleri artırdı. Kaynaklar “Orta Doğu, İran aksında bozulan hesaplar sonrası sahaya inen istihbarat ajanları sadece DEAŞ’ı değil birçok örgüt ve hücre yapılanmasını harekete geçirdi. Gri eylem ve suikastlar yanında uçak düşürme, enerji nakil hatlarına sabotaj, kitlesel karmaşa amaçlı eylemler planlayan ekip Suriye, Irak, Afganistan gibi alanlarda tecrübeli” ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT APARATLARI

İstanbul’daki saldırıyı gazetemize değerlendiren terör uzmanı Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay terör örgütlerinin uluslararası destek almadan ayakta duramayacaklarını belirterek “İstihbarat örgütleri teröristleri hem yönetir hem de yönlendir, kendi çıkarları için aparat olarak kullanır. Hatta bazen de çıkarları için terör örgütlerine kendilerini hedef yaparlar, sahte bayrak faaliyetleri gerçekleştirirler. Burası bir Suriye, Irak veya Orta Doğu’da bir ülke değildir. Türkiye, her zaman kendini koruma refleksini geliştirmiş, devlet tecrübesi olan bir ülkedir” dedi.

SALDIRGANIN EŞİ 'YAPMAYIN' DEMİŞ

Beşiktaş'taki polislere yönelik saldırıda teröristlerin daha önce 2 defa keşif yaptığı ortaya çıktı. Olayla ilgili İstanbul, Kocaeli ve Konya'da altı şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Saldırıda yaralı olarak ele geçirilen teröristlerden Onur Ç'nin gözaltına alınan eşinin eylemden haberdar olduğu "Yapmayın bunu, vazgeçin" dediği iddia edildi.

Bu arada sosyal medyada paylaşılan bir videoda terör saldırısına müdahale eden polislere "Sen sağ bek, ben sol bek. Aşağıya koş koş koş" şeklindeki aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanan plaza çalışanı 7'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

34 İLDE BASKIN, 198 GÖZALTI

Türkiye ise bütün gücüyle teröristlere göz açtırmamak için operasyonları sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen saldırının ardından, DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

