İran heyetinin müzakere için heyet göndermeyeceğini açıklamasının ardından Trump, ateşkesi süresiz uzattığını duyurdu. Trump'ın kararını alaya alan İran Devrim Muhafızları ordusu, sosyal medyada paylaştığı yapay zeka videosuyla ABD Başkanını bir kez daha hedef aldı. Kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kez tıklanarak viral oldu.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan 2. tur müzakereler, İran heyetinin heyet göndermemesi üzerine iptal edildi.

ATEŞKES SÜRESİZ UZATILDI

ABD Başkanı Trump, İran’ın heyet göndermemesi üzerine ateşkesin süresiz uzatıldığını duyurdu. Ateşkesin, İran tarafının önerisini sunmasına ve yürütülen görüşmelerin sonuçlanmasına kadar uzatıldığını ifade eden Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğinin müzakerelerin sonucuna bağlı olacağını vurguladı.



İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanının Pazar gününe kadar İran ile bir anlaşmaya varmayı hedeflediği iddia edildi. KAN tarafından diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Trump’ın yalnızca müzakere değil, aynı zamanda İran ile bir anlaşma sağlama niyetinde olduğu ifade edildi. Öte yandan haberde, Pazar gününe kadar kapsamlı bir anlaşma yapılmasının düşük ihtimalli olduğu öne sürüldü.

İran, Trumpı bir kez daha tiye aldı! Ateşkes kararıyla böyle dalga geçtiler

TRUMP'I BİR KEZ DAHA TİYE ALDILAR

İran Devrim Muhafızları, ateşkesin uzatılmasının ardından yayımladığı sosyal medya videosuyla Trump’ı bir kez daha tiye aldı. Videoda, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakereler için ayrılan salonda heyetiyle birlikte İran tarafını beklediği sahneler yer aldı.

Görüntülerde İran heyetinden kimsenin salona gelmediği görülürken, Trump’ın sosyal medya hesabından “İran ile harika müzakereler yapıyoruz” şeklinde bir paylaşım yaptığı gösterildi. Ardından Trump’a ait “Eğer İran gelmezse, onları bombalayacağız” sözlerine gönderme yapıldı.

İran, Trumpı bir kez daha tiye aldı! Ateşkes kararıyla böyle dalga geçtiler

"ÇENENİ KAPA" NOTU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Videoda ayrıca Trump’ın uzun süre İran heyetini beklediği, ancak tarafın müzakerelere katılmadığı mizahi bir dille anlatıldı. Bu sırada ABD’li bir yetkilinin İran’dan getirdiği bir notu Trump’a verdiği sahneye yer verildi. Notta “Trump, çeneni kapa” ifadesinin yazdığı görüldü. Paylaşımın sonunda ise Trump’ın ateşkesi uzatma kararının Pakistan’ın isteği doğrultusunda alındığı ileri sürüldü.

İran, Trumpı bir kez daha tiye aldı! Ateşkes kararıyla böyle dalga geçtiler

Trump'ın ateşkesi uzatmasından sonra paylaşılan video yüzlerce kez tıklanarak sosyal medyada viral oldu.

