OpenAI, ChatGPT Images 2.0 modelini resmen kullanıma sundu. Metinden görsele üretim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim, bu yeni modelle birlikte hem kalite hem de kullanım kolaylığı açısından dikkat çekici bir noktaya ulaşıyor.

OpenAI’nin yeni modeli ChatGPT Images 2.0, önceki nesle göre çok daha gerçekçi detaylar, gelişmiş ışık ve doku işleme kabiliyeti sunuyor. Özellikle insan yüzleri, eller, küçük yazılar, ikonlar ve karmaşık sahnelerdeki hataların büyük ölçüde giderildiği belirtiliyor. Bu da yapay zeka görsellerinin “ayırt edilebilirlik” sorununu önemli ölçüde azaltıyor.

ChatGPT Images 2.0’ın en dikkat çeken yeniliklerinden biri ise çok daha güçlü bağlamsal anlama yeteneği. Kullanıcılar artık sadece basit komutlar değil, sahne anlatımı, duygu, atmosfer ve hatta kamera açıları gibi detayları da tarif ederek istedikleri görsele çok daha yakın sonuçlar elde edebiliyor.

Bununla birlikte sistem, sadece sıfırdan görsel üretmekle sınırlı değil. Mevcut görseller üzerinde düzenleme, stil değiştirme ve sahneye yeni öğeler ekleme gibi işlemler de oldukça gelişmiş bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ChatGPT Images 2.0 kullanıma açıldı: “Düşünme” özelliğiyle daha gerçekçi görseller

ÇOKLU DİL DESTEĞİ

Bir başka dikkat çeken yenilik ise dil tarafında. İngilizce dışında verilen komutları doğru anlayıp görsele dönüştürmekle kalmıyor, Japonca, Korece, Çince gibi dillerde de özellikle görselin içindeki metinlerde doğal görünüm ve tasarımla uyumlu şekilde yer verebiliyor. Poster ya da afiş gibi çalışmalarda yazı grafikleri yapaylıktan çıkıyor.

Yeni modelde görsellerin en-boy oranları da artırılmış. Model bu sayede, 3:1’den 1:3’e kadar banner ya da dikey bir sosyal medya görseli fark etmez birçok farklı oranda üretim yapabiliyor.

“DÜŞÜNEN MODEL” SİZİN YERİNİZE DÜŞÜNÜYOR

“Düşünen model” modu açıldığında, sizin yerinize araştırma yapabilen, görseli oluşturmadan önce planlama yapan bir sisteme dönüşüyor. Tek komutla birbiriyle tutarlı 8 farklı görsel üretip, sunabiliyor.

KİMLER KULLANABİLİYOR? ÜCRETLİ Mİ?

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre, standart ChatGPT Images 2.0, tüm ChatGPT ve Codex kullanıcılarının erişimine açık. Ancak “düşünen model” şu an için sadece Plus, Pro ve Business abonelerine sunuluyor.

