Türkiye Gazetesi’nin bugün özel haberle duyurduğu "VPN servislerine lisans zorunluluğu ve 18 yaş altına çocuk hattı" hazırlığı, büyük ses getirdi. Çok sayıda medya organı ve sosyal medya hesabı haberi paylaşırken, küresel VPN devi Proton VPN'den de Türkçe bir paylaşım geldi.

Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’ün kamuoyunda ses getiren haberine göre; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dijital dünyada çocuk güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığına girdi. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından harekete geçen yetkililer, çocukların şiddet içerikli oyunlardan ve zararlı web sitelerinden korunması için hem VPN servislerine lisans zorunluluğu getirilmesini hem de 18 yaş altına özel, filtrelerin aşılamadığı "çocuk hattı" kurulmasını içeren iki kritik adımı gündeme taşıdı.

PROTON VPN KAYITLARI 24 SAATTE İKİYE KATLANDI

Türkiye Gazetesi'nin haberinin ardından kamuoyunu "VPN servisleri yasaklanacak mı?" merakı sardı. Dünyanın en popüler gizlilik odaklı servislerinden biri olan Proton VPN, söz konusu düzenleme sinyallerinin ardından Türkiye’den yapılan yeni üyelik kayıtlarının sadece bir gün içerisinde iki katına çıktığını duyurdu.

PROTON VPN’DEN TÜRKÇE AÇIKLAMA

Şirketin Genel Müdürü David Peterson, X hesabı üzerinden bizzat Türkçe bir mesaj yayımlayarak durumu şu sözlerle özetledi:

"Türkiye’nin VPN’leri suç kapsamına almaya yöneldiğine dair haberlerin ardından, muhtemel bir yasak öncesinde indirmek isteyenlerin akınıyla Türkiye’den Proton VPN kayıtları dün iki katına çıktı."

Proton VPN

“GİZLİLİK İLKESİNDEN TAVİZ VERİLMEYECEK”

Türkiye Gazetesi’nin haberinde yer alan "yetkili/lisanslı VPN" ve verilerin kontrol edilebileceği iddialarına da değinen şirket, resmi kanalından da şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye’de kullanım verilerini kaydeden ve bunları yetkililerle paylaşan 'yetkili' VPN’lere izin verilebileceği iddia ediliyor. Bu tür bir veri paylaşımı bizim gizlilik politikalarımızla tamamen çelişmektedir ve asla uygulanmayacaktır."

Haberle İlgili Daha Fazlası