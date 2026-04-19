Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, art arda yaşanan okul saldırılarının ardından çocukları korumaya yönelik yeni adımlar için hazırlık yapıyor. Şiddet içerikli oyunlara erişimin sınırlandırılması, VPN kullanımına lisans zorunluluğu getirilmesi ve 18 yaş altına özel “çocuk hattı” uygulamasıyla ebeveyn denetiminin artırılması planlanıyor.

ÖMER TEMÜR - Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan okul saldırıları Türkiye’yi hüzne boğarken, her iki ildeki saldırganların şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunları oynadığı tespit edildi. Mobil oyunlar çocuklar arasında şiddeti körüklerken, bu duruma engel olmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında olduğu öğrenildi.

18 yaş altına “çocuk hattı” geliyor! VPN işlemeyecek, aileler her şeyi takip edebilecek

VPN HİZMETLERİNE LİSANS DÜZENLEMESİ

Bu doğrultuda öncelikli olarak Türkiye’de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN’lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasıyla ilgili düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARA ÖZEL SIM KART

Bir diğeri ise GSM aboneliklerine yeni sınırlamalar getiren düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveynler tarafından kontrol edilecek şekilde “çocuk hattı” olarak tanımlanması olacak. Böylece 18 yaş altında kişiler tarafından kullanılan hatların çocuklara ait olduğu net bir şekilde anlaşılarak bunlarla ilgili sınırlayıcı tedbirler alınabilecek.

