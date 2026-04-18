Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler arasındaki Zeynep Kılıç'ın arkadaşlarıyla birlikte okul dönüş yolunda çekilen videosu yürekleri dağladı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silahla saldırı gerçekleştirmiş, 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırgan İsa Aras da olay yerinde hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi dehşete düşüren olayın ardından baba Uğur Mersinli tutuklanmıştı.

KÜÇÜK ZEYNEP'İN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden Zeynep Kılıç'ın ise arkadaşlarıyla birlikte yürürken cep telefonu kamerasıyla video çekildiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde Zeynep'in okul dönüşü arkadaşlarıyla yürüdüğü görülürken neşeli halleri yer aldı.

ÖLEN ÇOCUKLARIN MEZARINA DUYGULANDIRAN NOT

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör dün düzenlenen törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. 19 yaşındaki İsmail Ethem Sarı isimli gencin ettiği duaların ardından mezarlara "Sizin yaşınızda bir yeğenim var orada, onu da aranıza alın yalnız kalmasın" yazılı not bırakması ise duygulandırdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası