Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif’e yönelik ihlaller, Türkiye dahil 8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yayımlanan ortak açıklamayla kınandı. Açıklamada İsrail’in yerleşim politikaları ve kutsal mekânlardaki uygulamalarının "uluslararası hukuka aykırı olduğu" vurgulandı.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları, Kudüs’teki kutsal mekânlara yönelik ihlaller ve İsrail’in yerleşim politikaları hakkında ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif’in tarihi ve hukuki statüsüne yönelik müdahalelerin kabul edilemez olduğu belirtilerek, İsrailli yerleşimcilerin polis koruması altında gerçekleştirdiği baskınlar ve kutsal alanlarda yapılan provokatif eylemler sert şekilde kınandı.

ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ

Bakanlar, bu tür girişimlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgularken, kutsal mekânların statüsünün değiştirilmesine yönelik her türlü adımı da reddettiklerini bildirdi. Açıklamada, mevcut statünün korunması gerektiği ve Ürdün’ün tarihi sorumluluğu çerçevesinde Kudüs Vakıflar İdaresi’nin yetkisinin tanındığı ifade edildi.

Ortak açıklamada ayrıca Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin hız kazanması, yeni yerleşim birimlerinin onaylanması ve Filistinlilere yönelik saldırılar da kınandı. Bu eylemlerin, iki devletli çözüm çabalarını zayıflattığı ve bölgedeki gerilimi artırdığı belirtildi.

ÇABALAR YOĞUNLAŞTIRILMALI

İsrail’in, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi; İsrail’i işgal altındaki Batı Şeria’da tehlikeli tırmanışı durdurmaya ve yasa dışı uygulamalarına son vermeye zorlaması yönündeki çağrılarını yinelediler. Bakanlar, uluslararası topluma sorumluluklarını üstlenme ve bu ihlallerin durdurulmasını teminen net ve kararlı tutum alma çağrısında bulundular. Bakanlar ayrıca, uluslararası topluma, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı bir barışa ulaşılmak üzere siyasi bir çözümün ilerletilmesini teminen tüm bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundular. Bakanlar, başta kendi kaderini tayin ve 4 Haziran 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni hayata geçirme hakkı olmak üzere Filistin halkının meşru haklarına verdikleri sarsılmaz desteği yinelediler."

