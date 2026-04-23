Baykar’ın sahip olduğu Piaggio Aerospace, yeni nesil P.180 Avanti NX jetleri için ilk siparişini alarak lansman müşterisiyle anlaşma imzaladı. Uçakların hem iş jeti hem de hava ambulansı görevlerinde kullanılacağı bildirildi.

Piaggio Aerospace, yeni nesil P.180 Avanti NX model uçaklar için ilk satış sözleşmesini imzaladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, Avrupa merkezli bir operatör 2 adet Avanti NX siparişi vererek modelin lansman müşterisi oldu.

Sözleşme, Almanya’da düzenlenen AERO Friedrichshafen 2026 kapsamında kamuoyuna açıklandı. Sipariş edilen uçakların, yönetici iş jeti konfigürasyonunda teslim edilmesi planlanırken, aynı zamanda hava ambulansı görevlerine uygun sedye sistemleriyle donatılacağı belirtildi.

BAYKAR'IN DESTEĞİYLE GÜÇLÜ GERİ DÖNÜŞ

Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi Giovanni Tomassini, yeni modelin tanıtımından kısa süre sonra gelen bu anlaşmanın şirket için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Tomassini, “Uzun bir aradan sonra AERO Friedrichshafen’e dönmek ve iki uçak için sözleşme imzalamak, Baykar’ın desteğiyle havacılık pazarına güçlü bir geri dönüş yaptığımızı gösteriyor” dedi.

Baykar bünyesinde faaliyet gösteren şirket, P.180 Avanti NX modelini önceki Avanti serisinin geliştirilmiş versiyonu olarak konumlandırıyor. Yeni modelde kabin tasarımı, sistem altyapısı, verimlilik ve güvenilirlik alanlarında önemli iyileştirmeler yapıldığı bildirildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILABİLİR

Şirket, artan talep doğrultusunda üretim kapasitesini kademeli olarak artırmayı planlıyor. Önümüzdeki on yıl içinde yıllık üretimin 30 uçağa kadar çıkarılması hedefleniyor.

Sipariş edilen iki uçağın, operatörün filosuna katılarak hem VIP taşımacılıkta hem de kritik medikal tahliye operasyonlarında görev yapması bekleniyor.

