Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u eleyerek yarı finale yükseldikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u seri penaltılarda 3-1 eleyerek bir üst tura yükselen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

TURU GEÇTİK AMA BİZ BURADA HASAR ALDIK"

Turu hasar alarak geçtiklerini söyleyen Fatih Tekke, "Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Bayağı bir hasar aldık. Çok değerli bir tur bizim için. Onana'nın katkısı çok büyük, ona ayrı bir parantez açmak lazım. Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız ve olumsuz yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız. Turu geçtik ama biz burada hasar aldık. Bakalım nasıl devam edeceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ İKİ KADROSU YOK"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın elenmelerinin diğer takımları iştahlandırdığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın Gençlerbirliği'ne elenmesini kim düşünebilirdi? Çok iyi mücadele ediyor takımlar. Takımlar iştahlandı kupada çünkü Türkiye'nin en iyi iki kadrosu yok. Çok önemli bir şey kazandık burada. 4'ü garantilemiştik ligde, 3'ü de garantileyip alırsak bizim için her şey daha güzel olacak. Sonra bir üste, sonra bir üsttekine sonuna kadar devam ettireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"İYİ BİR TAKIM İLE OYNAYACAĞIZ"

Tekke, çok fırsat yakaladıklarını ama üretkenlikte çok iyi olmadıklarına işaret ederek, "Her şeye rağmen çok zor bir deplasmanda her şeyle kupaya konsantre olmuş komşu ilin çok değerli takımı Samsunspor'un, mücadelesi bizi zorladı açıkçası ve penaltılarda da Onana ön plana çıktı. Dolayısıyla zor bir karşılaşma bizim lehimize bitti çok şükür. Şimdi hemen pazartesi bir maç var. Buradan evimize döneceğiz 3-4 saatte inşallah kazasız belasız dönersek, yarın dinleneceğiz. Cumartesi bir antrenman, pazar günü tekrar yolculuk. Bunu da özellikle söyledim. Ve bizim için gene çok zor bir deplasman. Samsunspor gibi çok benzer oyun ritmini bulmuş, iyi bir takım ile oynayacağız. Tur atlamak bizim için çok değerliydi. Taraftarlarımızı mutlu ettiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye'de hakemlerin hep eleştiri konusu olduğunu vurgulayan Tekke, şunları kaydetti:

"Ben bugün çok net söyleyeyim. Hakemi yine beğenmedim. Kırmızı kart pozisyonu hiç görmedim. Biz Trabzonspor olarak top bizdeyken oynamaya çalışan bir takımız. Bugün ilk yarıda çok iyi oynayamadık. Direkt kaleye gideceğimiz bir iki pozisyon vardı ve bunlara çalışmıştık. Bunun fazla olması lazımdı. Orada oyuncuların anlık tercihlerinden dolayı işte bizim de uyarılarımız oluyor ama bazen o duyguyu dışarıdan bir sopa varmış gibi oyunu kontrol etmeniz mümkün değil. Oyuncuların orada duyguları da var. Yeni denemiş bir şeyin hemen tekrarında yüzde yüzünü bulmanız da kolay değil. Dolayısıyla bu bir süreç ama oyuncularım geldiğim günden bu yana söylediğim şeylerin tersini yapmadı. Saha içerisinde biz ne söylediysek yapmaya çalıştı. Hepsinin ayaklarına, gönüllerine sağlık. Hepsi biz ne diyorsak onu yapıyorlar. Dolayısıyla burada hata varsa bu bana ve teknik ekibe ait."

