İki ay önce hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin kızı Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiğini belirterek “mirasın reddi” davası açtı.

Ünlü yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026 tarihinde 16’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetmişti. 61 yaşında vefat eden Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ve yaklaşık üç aydır evinden çıkmadığı öğrenildi.

Dikkat çeken karar… Erol Köse’nin kızı mirası kayıtsız şartsız reddetti

ÖLMEDEN ÖNCE YAZDIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

Köse’nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yaşamını yitirmeden önce kaleme aldığı iddia edilen bir not ortaya çıktı. Notta, Erol Köse’nin isim, soy isim ve imzasının yer aldığı, “ALS hastasıyım, kurtuluşa mecburdum. Tüm sorumluluk benim. Not: Kediye iyi bakın” ifadelerini kullandığı görüldü.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Köse’nin geride bıraktığı bir başka mektupta ise vasiyetine yer verdiği öğrenildi. Söz konusu mektupta, “Beni vakit namazı sonrası törensiz şekilde defnedin. Cenazemi de Polat Yağcı’ya emanet edin” ifadelerinin bulunduğu aktarıldı.

KIZI MİRASINI REDDETTİ

Erol Köse’nin vefatının ardından miras konusu yargıya taşındı. Tek mirasçı olan Dijan Nazlan Köse, babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiğini belirterek dava açtı.

Habertürk’te yer alan habere göre; İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, “Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ile terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir” ifadelerine yer verildi. Dijan Köse'den mirası neden reddettiğine dair henüz bir açıklama gelmedi.

Erol Köse, vefatından kısa süre önce eserlerinin telif haklarını kızına devrettiği öğrenilmişti.

