Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı için başvuru süreci başladı. Öğretmen adaylarının katılım sağlayacağı 2026 MEB-AGS sınavına ilişkin başvuru ekranı, tarih bilgileri ve oturum detayları adaylar tarafından araştırılıyor. İşte, MEB AGS başvuru ekranı, tarihleri ve sınava dair detaylar...

ÖSYM, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı başvuru sürecine ilişkin duyuruyu yayımladı. AGS ile ÖABT oturumlarından oluşacak sınav için adaylar başvurularını belirlenen tarihler arasında gerçekleştirebilecek. Peki, MEB 2026 AGS başvurusu nereden yapılır?

AGS BAŞVURU EKRANI AÇILDI

2026-MEB-AGS başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar başvurularını 20 Mayıs 2026 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapılabileceği gibi ais.osym.gov.tr adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tamamlanabilecek. Adayların başvuru işlemleri öncesinde kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

MEB AGS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabileceği gibi ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi üzerinden de tamamlanabilecek. Bunun yanı sıra ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Başvuru işlemi yapacak adayların güncel fotoğraf ve kimlik bilgilerinin sistemde kayıtlı olması gerekiyor. Fotoğraf güncelleme süresi dolan adayların ise başvuru merkezlerine gitmesi gerekebiliyor.

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda sınav süreci, başvuru şartları ve oturum bilgilerine ilişkin detaylar yer aldı. Sınav giriş belgelerinin ise ilerleyen günlerde erişime açılması bekleniyor.

