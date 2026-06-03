Tatil için İstanbul’dan memleketi Sivas’a giden 2 çocuk annesi Havva Dursun Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. Sivas'ta bu yıl KKKA virüsü sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Hava sıcaklığının yükselmesinin ardından yeniden görülmeye başlayan kene için alarm devam ederken, Sivas'ta bir kişi daha hayatını kaybetti.

İlk 5 ayda 4.ölüm! Kabus Sivas’ta geziyor! Bir kişide daha Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tespit edildi

TATİLE GİTTİ, HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'a giden evli ve 2 çocuk annesi Havva Dursun'a kene tutundu.Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, hayatını kaybetti. Dursun'un cenazesi Akıncılar ilçesinde defnedildi. Dursun'un ölümü ile birlikte Sivas'ta bu yıl KKKA virüsü sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

İlk 5 ayda 4.ölüm! Kabus Sivas’ta geziyor! Bir kişide daha Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tespit edildi

SİVAS'TA RİSK SÜRÜYOR

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü kaynaklı son ölüm evli ve 4 çocuk babası R.D. (55) olarak kayıtlara geçmişti. Sivas'ın Hafik ilçesi Adamlıköyü'nde ikamet eden R.D. (55) beş gün önce yüksek ateş şikayetiyle Hafik Devlet hastanesine başvurmuştu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü şüphesi ile Sivas Cumhuriyeti Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaşlı adam hayatını kaybetmişti. R.D.nin vücudunda yapılan incelemede kene ve kene ısırığına rastlanılmamış ancak KKKA virüsü tespit edilmişti.

İlk 5 ayda 4.ölüm! Kabus Sivas’ta geziyor! Bir kişide daha Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü tespit edildi

KASTAMONU'DA DA VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Daha önce Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M. hayatını kaybetmişti. Kastamonu’nun Daday ilçesinde vücuduna kene yapışan ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan Büşra Sevim de hayatını kaybedenler arasında yer almıştı.

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