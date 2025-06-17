Sivas diken üstünde: Keneden bir ölüm daha! Son kurban 7 çocuk annesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Haziran 2025 09:14 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 09:23 - Güncelleme:

Sivas'ta kene tutunması nedeniyle yaklaşık bir aydır Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 7 çocuk annesi 67 yaşındaki K.M. hayatını kaybetti. İlkbahar ve yaz aylarıyla birlikte artmaya başlayan vakalar sebebiyle kabusu yaşayan kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup Köyü'nde kene kaynaklı ölüm meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M’ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. KURTARILAMADI Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören K.M, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi. ÖLÜM SAYILARI ARTIYOR Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. İlgili Haber Ölümcül kenenin celladı! Binlercesi doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş