Sivas diken üstünde: Keneden bir ölüm daha! Son kurban 7 çocuk annesi oldu
Sivas'ta kene tutunması nedeniyle yaklaşık bir aydır Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 7 çocuk annesi 67 yaşındaki K.M. hayatını kaybetti. İlkbahar ve yaz aylarıyla birlikte artmaya başlayan vakalar sebebiyle kabusu yaşayan kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.
Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup Köyü'nde kene kaynaklı ölüm meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M’ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören K.M, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi.
ÖLÜM SAYILARI ARTIYOR
Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.