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Sivas diken üstünde: Keneden bir ölüm daha! Son kurban 7 çocuk annesi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sivas diken üstünde: Keneden bir ölüm daha! Son kurban 7 çocuk annesi oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta kene tutunması nedeniyle yaklaşık bir aydır Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavisi gören 7 çocuk annesi 67 yaşındaki K.M. hayatını kaybetti. İlkbahar ve yaz aylarıyla birlikte artmaya başlayan vakalar sebebiyle kabusu yaşayan kentte bu yıl keneden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Karayakup Köyü'nde kene kaynaklı ölüm meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 67 yaşındaki K.M’ye kene tutundu. Bir süre sonra keneyi fark eden 7 çocuk annesi kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas diken üstünde: Keneden bir ölüm daha! Son kurban 7 çocuk annesi oldu - 1. Resim

KURTARILAMADI

Yaklaşık bir aydır Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi tedavisi gören K.M, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cenazesi, işlemlerin ardından Gölova ilçesine gönderildi.

ÖLÜM SAYILARI ARTIYOR

Sivas’ta bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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