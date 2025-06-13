Sivas'ın kabusu oldu! Kene vakaları bitiyor mu? Aşı müjdesi geldi

Başta 6 kişinin hayatını kaybettiği Sivas olmak üzere bazı illerde son günlerde artan kene vakaları korku ve endişeye neden oluyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ilişkin açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yürütülen aşı çalışmalarında sona gelindiğini açıkladı.

İlkbahar ve yaz aylarıyla birlikte artmaya başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in yanı sıra Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve ilgili kurum temsilcileri katıldığı "Kene Vakaları Hakkında Değerlendirme Toplantısı"nda, il genelindeki kene vakalarının seyri ve alınan önlemler masaya yatırılırken; aşı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

"VAKA SAYILARINDA CİDDİ AZALIŞ VAR"

Vali Şimşek, "2021’den bu yana aslında vakalarda ve ölüm sayılarında artış değil, ciddi oranda azalış söz konusu. 2021'de 224 vaka görülürken, bu sayı 2022’de 210, 2023’te 83, 2024’te 65 olarak kayıtlara geçti. 2025'te ise bugün itibarıyla, yani haziran ayının ortası itibarıyla toplam vaka sayımız 39'dur. Vakaya yakalanan kişilerin genellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraştıkları görülüyor. Diğer vakaların bölgesel dağılımı incelendiğinde ise yoğunluğun kuzey ilçelerimizde toplandığı dikkat çekmektedir" dedi.

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı karşı yürütülen aşı çalışmalarına dair bilgi veren Vali Yılmaz Şimşek, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı. Fakültemizin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın uluslararası çalışma grubu ile birlikte yürüttüğü aşı çalışmalarında geliştirilen iki aşıdan birinde faz 1 aşamasına gelinmiş bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

"KENEYİ HAFİFE ALMAYIN"

Kene tutulumlarına karşı önlemleri anlatan Şimşek, "Lütfen keneyi hafife almayınız. Tarla ve meralara çıkarken açık renkli uygun kıyafetler giyiniz. Vücudunuzu düzenli olarak kontrol ediniz. Vücudunuza tutunan keneyi çıplak elle dokunmadan; eldiven, bez ya da poşet ile çıkartınız. Çıkaramıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Kene ne kadar erken çıkarılırsa, hastalığın bulaşma riski de o kadar azalır. İnşallah hep birlikte dikkatli ve bilinçli hareket ederek kene riskini en aza indireceğimize yürekten inanıyorum. Bizler, Sivas Valiliği olarak halk sağlığını korumak adına gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.