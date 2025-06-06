Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Ünlü oyuncunun kene paniği! Pelin Akil hastanelik oldu: Asla evde denemeyin

Ünlü oyuncunun kene paniği! Pelin Akil hastanelik oldu: Asla evde denemeyin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ünlü oyuncunun kene paniği! Pelin Akil hastanelik oldu: Asla evde denemeyin
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eşi Anıl Altan ile yaşadığı ayrılık süreciyle gündemde olan Pelin Akil, önceki akşam Harbiye Açıkhava'daki Berkay Şahin konserinin ardından hastanelik oldu. Koluna yapışan keneyi kendi çıkarmaya çalışan ünlü oyuncu, parça kalması nedeniyle büyük panik yaşadı. Akil, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki akşam gerçekleşen Berkay Şahin konserine giden Pelin Akil, 9 yıllık eşi ve ikiz çocuklarının babası Anıl Altan'la boşanacakları yönünde magazin basınına yansıyan haberler hakkında ilk kez konuşmuştu.

"KARI-KOCA OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Aylardır boşanma sorularını geçiştiren oyuncu, "Evet, karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Birbirimizi seviyoruz, her zaman bir aradayız ama başka bir şeye yorulmasın" ifadelerini kullanmıştı.

KOLUNA KENE YAPIŞTI

Pelin Akil, çok konuşulan sözlerinden saatler sonra kene talihsiz bir olayla gündeme geldi. 39 yaşındaki oyuncu, konser sonrası kendini hastanede buldu.

Ünlü oyuncunun kene paniği! Pelin Akil hastanelik oldu: Asla evde denemeyin - 1. Resim

Koluna kene yapışan Pelin Akil, "Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz" mesajıyla paylaşımda bulundu.

TESTLER YAPILDI

Doktor müdahalesiyle keneden kurtulup, rahat bir nefes alan oyuncu, hemogram (tam kan sayımı) ve INR testi (kan pıhtılaşma testi) sonuçlarının ardından hastaneden ayrıldı.

Ünlü oyuncunun kene paniği! Pelin Akil hastanelik oldu: Asla evde denemeyin - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbulluların özlediği görüntü! Kurban Bayramı sabahı yollar bomboş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görenler yine tanıyamadı! Ünlü oyuncu Christian Bale yeni rolüyle hayranlarını şoke etti - MagazinGörenler yine tanıyamadı! Ünlü oyuncu sette görüntülendiAlişan en büyük hayalini paylaştı! Eşi Buse Varol'dan veto yedi - MagazinÜnlü şarkıcı en büyük hayalini açıkladı! Eşinden veto yediHikmet Tuğsuz Survivor'dan neden ayrıldı? Sessizliğini bozdu, gerçekleri bir bir açıkladı - MagazinHikmet Tuğsuz, Survivor'dan neden ayrıldı?Alkol ölçümü 3 kat fazla çıktı, ehliyetine el konuldu! Fatma Turgut itiraz etti: Mahkeme kararını verdi - MagazinAlkol ölçümü tam 3 kat fazla çıktı! Sanatçının ehliyet gitti'Para' çıkışı gündem olmuştu! Berkay Şahin: Mahsun Kırmızıgül'ün dediği doğru - Magazin'Para' çıkışı olay olmuştu! Ünlü şarkıcı: Mahsun abi haklıAziz Yıldırım'ın kızları arasında küslük! "13 yaşındaki kardeşleriyle hiç görüşmediler"  - MagazinYıldırım Ailesi'nde kriz! Küslük ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...