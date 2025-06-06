Ünlü oyuncunun kene paniği! Pelin Akil hastanelik oldu: Asla evde denemeyin

Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Haziran 2025 08:59 - Güncelleme: 6 Haziran 2025 09:08 - Güncelleme:

Eşi Anıl Altan ile yaşadığı ayrılık süreciyle gündemde olan Pelin Akil, önceki akşam Harbiye Açıkhava'daki Berkay Şahin konserinin ardından hastanelik oldu. Koluna yapışan keneyi kendi çıkarmaya çalışan ünlü oyuncu, parça kalması nedeniyle büyük panik yaşadı. Akil, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki akşam gerçekleşen Berkay Şahin konserine giden Pelin Akil, 9 yıllık eşi ve ikiz çocuklarının babası Anıl Altan'la boşanacakları yönünde magazin basınına yansıyan haberler hakkında ilk kez konuşmuştu. "KARI-KOCA OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK" Aylardır boşanma sorularını geçiştiren oyuncu, "Evet, karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Birbirimizi seviyoruz, her zaman bir aradayız ama başka bir şeye yorulmasın" ifadelerini kullanmıştı. İlgili Haber Aylardır konuşuluyordu! Dedikodular doğru çıktı: Pelin Akil-Anıl Altan çiftinden kötü haber KOLUNA KENE YAPIŞTI Pelin Akil, çok konuşulan sözlerinden saatler sonra kene talihsiz bir olayla gündeme geldi. 39 yaşındaki oyuncu, konser sonrası kendini hastanede buldu. Koluna kene yapışan Pelin Akil, "Bahçede koluma kene yapışmıştı, onu kendim çıkardım. Asla evde denemeyin. İçeride parça kaldı, dün konser sonrası hallerimiz" mesajıyla paylaşımda bulundu. TESTLER YAPILDI Doktor müdahalesiyle keneden kurtulup, rahat bir nefes alan oyuncu, hemogram (tam kan sayımı) ve INR testi (kan pıhtılaşma testi) sonuçlarının ardından hastaneden ayrıldı. İlgili Haber Çocuk kitabında korkunç ifadeler: Pelin Akil ve Anıl Altan çifti görünce neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş