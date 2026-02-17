İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında eski Survivor şampiyonu ve boksör Adem Kılıçcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve kullanımını kolaylaştırma suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucu aralarında Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu’nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Son olarak eski Survivor şampiyonu ve boksör Adem Kılıçcı’nın da gözaltına alındığı öğrenildi.

SUÇLAMALARDA "FUHUŞA TEŞVİK VE ARACILIK" DA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak”, “Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”, “Fuhşa teşvik ve aracılık etmek” ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla 25 kişiyi kapsayan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLERİN LİSTESİ

Şarkıcı Murat Dalkılıç,

Şarkıcı Kaan Tangöze,

Oyuncu İsmail Hacıoğlu

Oyuncu Furkan Koçan

Hakan Tunçelli,

Murat Cevahiroğlu,

Barış Talay,

Hakan Kakız,

Kemal Doğulu,

Murat Öztürk,

Murathan Kurt ve Nailcan Kurt,

Alihan Taşkın,

Tolga Sezgin,

Ramazan Bayar,

Aygün Aydın,

Buse Görkem Narcı,

Milli boksör Adem Kılıçcı

Tolga Kulakçı

52.46 GRAM YASAKLI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak bir süredir yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Soruşturma evrakı kapsamındaki deliller ve gelinen aşamaya göre atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen (25) şüpheliden (17)'si, bugün saat: 02.00'da icra edilen eşzamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sonucunda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalar sonucunda muhtelif şüphelilerden toplamda 52,46 gram "marihuana" maddesi ele geçirilmiş olup, henüz yakalanamayan (8) şüphelinin yakalanmaları çalışmalarına devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın her türlü suç ve suçlu ile mücadelesi azim ve kararlılıkla devam edecektir."

