Bartın'da bir mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi tedirgin etti. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler, cinayet ya da ölü doğan bebek ihtimali üzerine mezarı açarken, çıkan paket incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Bartın Merkez Karaçay Mahalle mezarlığında yetkili kimsenin bilgisi olmadan bir mezar yeri açılarak içi boş bırakıldı. İlerleyen zamanlarda ise mahalle muhtarı Serkan Girgin tarafından mezar yerinin kapatıldığı tespit edildi.

Girgin, çevre köy ve mahalle muhtarlarları, cami imamları ile görüşerek 'Bu alana bir cenaze gömüldü mü?' diye sordu. 'Hayır' cevabını alan Girgin, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirerek mezarlığın açılması talebinde bulundu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine inceleme yapan Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve olay yeri inceleme ekipleri ile Bartın belediyesi mezarlık görevlileri tarafından mezar açıldı. Öldürülen birinin veya ölü doğan kayıt dışı bir bebeğin defnedildiği düşünülen mezar açılınca gerçek ortaya çıktı. Kazı işlemi sona erdiğinde bez ve poşetlere sarılı halde çıkarılan paketlerin büyü amacıyla yazılmış "Muska" olabileceği düşünüldü.

Polis mezardan çıkarılan parçalara kriminal inceleme yapılabilmesi için el koyarken, mezarı açanların ve parçaları koyanların tespiti için çalışma başlatıldı. Ekipler, kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye başladı. Tamamlanacak incelemelerin ardından kimler tarafından hangi maksatla parçaların gömüldüğünün belirleneceği tahmin ediliyor.

