17 aydır kayıp olan ve Müge Anlı’nın programında da aranan Mekiye Akyel soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Eski eşi İsa Güç’ün Mekiye’nin kaybı sonrası imam nikahı kıydığı bir kadın, Güç’ten şiddet gördüğünü ve kendisine “Senin sonun da Mekiye gibi olacak” dediğini öne sürdü. Öte yandan ismini vermek istemeyen bir kişi Mekiye’nin kaybının ardından Güç’ün evinde tüm gece tandırın yandığını öne sürdü. Gelişmeler sonrası eski eş İsa Güç gözaltına alındı.

Siirt’te yaşayan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel’den 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Genç kadının uzun süredir kayıp olması üzerine ailesi, destek talep ederek Müge Anlı’nın programına başvurdu. Olayla ilgili bugünkü yayında sıcak bir gelişme yaşandı.

ESKİ EŞİYLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ, BİR DAHA DÖNMEDİ Aile üyelerinin iddiasına göre Akyel, kaybolmadan kısa süre önce yakınlarını arayarak eski eşiyle görüşmeye gideceğini söyledi. Bu görüşmenin ardından genç kadına bir daha ulaşılamadı. Aile, yaptıkları aramalara farklı bir kişinin cevap verdiğini iddia ederek olayın planlı olabileceği şüphesi üzerinde durduklarını ifade etti ve kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini talep etti.



AİLESİ CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞELİ Edinilen bilgilere göre Mekiye Akyel’in geçmişte şiddet gördüğü gerekçesiyle eşinden ayrıldığı, bir dönem Batman’da kadın sığınma evinde kaldığı ve sonrasında çocuklarıyla birlikte yeni bir hayat kurmaya çalıştığı belirtildi. Yakınları, genç kadının can güvenliğinden endişe ettiklerini dile getirdi. Programa telefonla katılan eski eşi İsa Güç ise hakkındaki iddiaları reddetti. Boşanmanın ardından Akyel ile herhangi bir iletişiminin bulunmadığını savunan Güç, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

“SENİN SONUN DA MEKİYE GİBİ OLACAK” DİYE TEHDİT ETMİŞ Yayında gündeme gelen bir diğer iddiada ise İsa Güç’ün, Akyel’in kaybolmasının ardından imam nikahıyla başka bir kadınla birlikte yaşamaya başladığı ileri sürüldü. Canlı yayına bağlanan bir kadın, söz konusu kişiyle yaşadığı dönemde şiddet gördüğünü iddia ederek “Senin sonun da Mekiye gibi olacak” diye tehdit edildiğini öne sürdü.

KORKUNÇ İHBAR: TÜM GECE TANDIR YANDI Öte yandan Mekiye Akyel’in kaybolduğu gece, köylüler tandırın akşamdan sabaha kadar yandığını öne sürdü. Programda paylaşılan bilgilerde Akyel’in kaybolduğu tarihten sonra adına herhangi bir hastane kaydı, resmi işlem ya da ulaşım hareketine rastlanmadığı belirtildi. Tüm bu durumlar kayıp vakasına ilişkin şüpheleri artırdı.

İSA GÜÇ GÖZALTINA ALINDI Yayında yaşanan gelişmeler ihbar kabul edildi. Müge Anlı, yürütülen soruşturma kapsamında İsa Güç’ün gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası