Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta hakemleri belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta hakemleri belli oldu
Başlık ResmiTFF 1inci Ligde 8inci hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1'inci Lig'de 18 Eylül, 19 Eylül ve 20 Eylül tarihlerinde oynanacak 8'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

18 Eylül Cuma
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım

19 Eylül Cumartesi
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz

Asen Albayrak
Başlık ResmiAsen Albayrak

20 Eylül Pazar
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder

ÖNERİLEN HABERLER
MHK
SPOR

MHK'den derbi ataması: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
İMRALI'DAKİ YAPIYI DA ANLATTI
Uçum'dan 'Öcalan' mesajı: Komisyonda görev alacak
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
BIÇAKLI SALDIRIDA YENİ DETAY
İlçe başkanlığı talebi soruşturma dosyasına girdi
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
TRABZONSPOR'UN REİS'İ VAR
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
PUTİN'İ SARSAN ÖLÜM
'Rusya Kahramanı'na dronlu saldırı! Hayatını kaybetti
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
Piknikte "Tadı acı" dedi, evde kalbine şırınga basıldı
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
'RUTİN HUKUKİ SÜREÇ'
Bakanlıktan Galatasaray açıklaması geldi
"DEVASA BİR SIÇRAMA"
Savunma sanayiindeki başarımız Polonya'nın radarında
MİLYONLARCA LİRA...
MİLYONLARCA LİRA...
Ağlayan kadını fark eden polisler çete çökertti
SANE LİSTEDE YOK
SANE LİSTEDE YOK
Beşiktaş'ın yıldızına Klopp'tan beklenen müjde geldi
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
DİYARBAKIR’DA KANLI TAKİP
Eski eşini vurdu, polis aracına çarpıp intihar etti
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
İsmail Namık Gedik, Menderes’in yanına defnedilecek
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar
4 ÜLKE FAİZ ARTIRDI!
4 ÜLKE FAİZ ARTIRDI!
Fed'in faiz kararı Orta Doğu'yu da etkiledi
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Esad’ın zulmünden saklamak için duvar örmüştü!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
Kasım 2021 sonrası en sert düşüş
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül
Kaydet
TEV burs başvurusu devam ediyor... TEV burs başvurusu için son gün ne zaman?
TEV burs başvurusu için son gün ne zaman?
Kaydet
MHK'den derbi ataması: İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi
Trabzon-G.Saray maçının hakemi açıklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.