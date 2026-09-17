TFF 1'inci Lig'de 8'inci hafta hakemleri belli oldu
Trendyol 1'inci Lig'de 18 Eylül, 19 Eylül ve 20 Eylül tarihlerinde oynanacak 8'inci hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 8'inci haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
18 Eylül Cuma
16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak
20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım
19 Eylül Cumartesi
17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen
17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak
20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen
20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz
20 Eylül Pazar
17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder