Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite eğitim bursu aaşvuruları açıldı. Yayımlanan ilanda TEV burs başvurusu tarihleri ve şartlarına yer verildi. Peki, TEV burs başvurusu için son gün ne zaman? TEV burs başvurusu nasıl yapılır?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu başvurularını başlattı. Başvurular, Obigenç mobil uygulaması üzerinden alınacak.

Burs için başvuru dönemi 14 Eylül 2026’da başladı ve 8 Ekim 2026’da sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihler arasında Obigenç uygulamasını indirerek tamamlamaları gerekiyor.

TEV burs başvurusu devam ediyor... TEV burs başvurusu için son gün ne zaman?

TEV BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Üniversiteye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleşmiş olmak.

Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak

Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak

Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak

Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)

Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak

25 yaşını geçmemiş olmak

Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak

Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz

Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir

DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.