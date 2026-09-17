TEV burs başvurusu devam ediyor... TEV burs başvurusu için son gün ne zaman?
Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite eğitim bursu aaşvuruları açıldı. Yayımlanan ilanda TEV burs başvurusu tarihleri ve şartlarına yer verildi. Peki, TEV burs başvurusu için son gün ne zaman? TEV burs başvurusu nasıl yapılır?
Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu başvurularını başlattı. Başvurular, Obigenç mobil uygulaması üzerinden alınacak.
Burs için başvuru dönemi 14 Eylül 2026’da başladı ve 8 Ekim 2026’da sona erecek. Adayların başvurularını bu tarihler arasında Obigenç uygulamasını indirerek tamamlamaları gerekiyor.
TEV BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak
Üniversiteye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleşmiş olmak.
Devlet üniversitesinde lisans ve önlisans programına kayıtlı olmak
Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlara kayıtlı olmamak
Disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle eğitim hayatında kesinti olmamak
Mal varlığı ve gelir durumu uygun olmak (başarı bursları hariç)
Ara sınıflar için en az 2.50 / 4.00 (veya 65 / 100) genel not ortalamasına sahip olmak
25 yaşını geçmemiş olmak
Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak
Başarısız ders sayısı dikkate alınmaz
Hazırlık sınıfından geçen öğrencilerin üst sınıfa geçtiğini belgelendirmesi gerekir
DGS ile yerleşenler için: Ön lisans mezuniyet ortalaması en az 2,80 (100 üzerinden 70) olmalıdır.