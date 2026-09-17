Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül 2026 programı, Başkent EDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle gündemde. Kentin farklı ilçe, mahalle ve sokaklarında uygulanacak kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri bölgelere göre değişirken, vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.
18-19 Eylül Ankara elektrik kesintileri, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Çankaya ve Mamak başta olmak üzere bazı bölgelerde farklı saat aralıklarında etkili olacak. Başkent EDAŞ'ın çalışma programında kısa süreli kesintilerin yanı sıra yaklaşık 8 saate kadar sürebilen planlı çalışmalar da yer alırken, kesintiden etkilenecek adreslerin mahalle ve sokak bazında kontrol edilmesi gerekiyor.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 EYLÜL
AKYURT
19 Eylül
09:15 - 17:15
Merkez, Teberik, Karaçam, Akasya, Esenler, Ege, Elif, Efes, Erdem, Esra, Estergon, Emirgan, Alperen, Ayvalı, Emsal, Tertip, Serçe, Sezgin, Çankırı, Eliaçık, Emin, Elvan, Eser, Erseven, Birlik, Evliya, Esenboğa, Ezine, Elmas, Ergenekon, Ela, Eda, Tutku, Seymenler, Sevilay, Samur, Sarmaşık, Esnaf, Erik, Ekin, Ebedi, Esenyel, Efsane, Çubuk, Zümrüt, Efendi, Esentepe, Uluçay, Elagöz, Ertaş, Eylül, Erdoğan, Ergazi, Toraman, Ezgi, Elveren, Eftal, Elibol, Ebru, Esengül, Eren, Erişen, Atik, Şehit Ömer Öztürk, Elçi, Emniyet, Mehmet Özal, Ece, Enfes, Eğitim, Ereğli
09:00 - 11:00
Buket, İmran, Gümüş, İbni Sina, Çankırı, Kanuni, 109, Beher, Naim, Konur, 81, 108, Kervan, 107, Lefkoşe, 106, Şehit Mustafa Aslan, Rahmet, Hitap, Kayın, İhlas, İzzet Begoviç, Tevhit
09:30 - 17:30
Ahmetadil, Atlas, Bıyıktay, Şinasi, Geçit, Üzümlü, Atilla, Atatürk, Şahin, Bilgen, Ahmetadil, Orhangazi, Bereket, Özal, Park, Suna, Vezir, Kübra, Sülün, Atatürk, Mimar Sinan.., Akçam, Sel, Sun_1, Mimar Sinan
ALTINDAĞ
18 Eylül
09:15 - 17:15
1400/6, 1406/3, 1406/2, 1405
11:00 - 12:30
Oruç Reis, Hızır Reis, 664/5, Faik Suat
14:00 - 15:30
Sağ, Şehit Ömer Halisdemir, Hızır Reis, 662/1, 662/2, 662/4, 662/5, Açıkel, Pamuk, Ahter, Tekdal, 661, Kurtdereli, 662
19 Eylül
13:30 - 15:00
Çağdaş, Delta, Gönen, Karagöz, Koruk, Güney, Gelen Dost, Fatsa, Fındıklı, Fügen, Adnan Kahveci, Feza, Goncagül, Kerim, Osman Uslu, Tanış, Bursa, 484, Gürses, Fildişi
11:00 - 12:30
Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalıhalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672, İçli
AYAŞ
18 Eylül
09:00 - 17:00
144, 140, 171, 177, 179, Sakarya Zaferi, 520, Ayaş Ankara Yolu, 536, Tınaztepe, 142, 145, 150, 159, 160, 162, 168, 169, 170, 173, 176, 180, 181, 126, 574, 535, 528, Üç Şehitler, 525, 175, 172, 1.tbmm, 543, 548, 531, 8, 529, 137, 519, 526, 161, 143, 527, 151, Bozhöyük, 10, 139
19 Eylül
Bayrak, Mimarsinan-, Vatan, Ergenekon, Karagöl, Sancak, Maraşal Fevzi Çakmak, Beypazarı, Güneyce, Perili, Mareşal, Pirireis, Hilal, Yıldız, Özal
ÇAMLIDERE
19 Eylül 2026
09:30 - 17:30
Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar, Çamköy
13:30 - 16:30
Benli Yayla, Akçaören, Çeltikçi Akçaören
ÇANKAYA
18 Eylül Cuma
09:15 - 17:15
737, Şehit Mustafa Doğan, 745
10:30 - 12:30
1938, 1920, 1936, 1943, 1936 SOKAK MAKİŞ MANOLYA, 4993, 1941, 1940
09:00 - 17:00
Mimar Sinan, İlker, Hanımeli, Petunya, Akıncılar, Aşağı Kocahacılı, Beylik, Nalça, Erenler, Fırın, Kalem, Sığırcık, Avşar Küme, Arı, Sina, Karailyas, Tatlıkuyu Küme, Yaman, Dilbaz, Pekmez, Belediye, Turgut Reis, Kral, Cevahir, Mevlana, Keklik, Papatya, Saka, Yetik, İlteriş, Aşkın, Bülent, Karatepe, Limon, Grozni, Soylu, Metehan, Tanışır, Torun, Tüm, Akasya, Hülya, Can, Emniyet, Gelincik, Gül, Özen, Kutup, Sardunya, Onur, Sena, Nergiz, Yasemin, Yeşil, Zümrüt, Yaşar Doğu, Zeytin, Atik, Sağlık, Türkeli, Okul, Karadut, Yaren, Cevizli, Nazenin, Sevgi, 511., Burak, Mehter, Öncü, Ünay, Emel, Seçil, Cihangir, Emrah, Fener, Ahududu, Gülsoy, Binbaşı Ali Niyazi, Kuzey, Şirin, Zambak, Şehit Teğmen Ali Fuat, Güney, Ece, Eren, Doğan, Kaptan, Vefa, Öykü, Aşikar, Yudum, Adil, Çilek, Kıbrıs, Alp, Çim, Ayyıldız, Kelebek, Susam, Funda, Adaçayı, Yonca, Ferah, Piri Reis, Fidan, Tunca, Gizem, Peri, Dumrul, Yarbay Hüseyin Avni, Eseryel, Atsızbağ, Alsancak, Tüfek, Özkale, Büklüm, Elit, Uğur, Katip Çelebi, Şengel, Yurtsev, Süphan, Özgen, Emir, Kurt, Koca Yusuf, Demet, Şan, Köroğlu, Ürgüp, Yalta, Hasan Polatkan, Hürriyet, Özge, Begümhan, Fatin Rüştü Zorlu, Berrak, Atasoy, Kahramanlar, Uzer, Park, Belde, Yemen, Seçkin, Kale, Elif, Samanyolu, Bereket, Alev, Ödül, Kurtdereli, Fazilet, Koşay, Işıklar, Güvercin, Kanarya, Geylani, Söğütlü, Malazgirt, Konuralp, Almata, Tilbe, Cengiz Dağcı, Öztürk, Cumhur Oktay, Altınbaşak, Akat, Cemil Meriç, Barış Manço, İlayda, Bağyolu, Yarbay Salih Zeki, Kübra, Gonca, Güler, Şehit Murat Erden, Songül, Çalıkuşu, Orkide, 534., 19 Mayıs, Bahçesaray, Akarsu, Barbaros, Alara, Bülbül, Güleryüz, Yaşar Kemal, Çeçenistan, Gürsoy, Uçbey, Bahriyeli, Dumlupınar, Halide Edip, Büşra, Aslıhan, Topkapı, Onuralp, Vatan, Bilkay, Yakamoz, Aşık Veysel, Canpolat, Yeniçeri, Topuz, İstiklal, Bişkek, Kızılçam, Göksel, Şehit Teğmen Nuri, Çağrıbey, Şehit Alparslan Sarıkaya
19 Eylül
09:00 - 11:00
3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268, 3270
ÇUBUK
18 Eylül
11:30 - 13:30
Kuyucak Küme, Avşar, Azad 1, Egemen 2, Egemen 3, Egemen 4, Elibol, Seda 2, Seçkin, Şehit Ümit Motor, Ali Kuşçu, Tuğçe, Emin, Kardelen 2, Seda 4, Kınalı, Egemen 1, Azad 2, Ayvalı, Aktaş, Eymir, Emirhan Yalçın, Şehit Gazi Alerdek
15:00 - 17:00
Afşar, 101, İbni Sina, 105, Kayın, Ramazan Sodan, İbni Sina(2.kısım), İzzet Begoviç, 103, 102, Kanuni, Sağlam, Şehit Gökhan Topal, Ermiş, Gümüş
19 Eylül
09:15 - 17:15
Karaçam, Akasya, Esenler, Ege, Elif, Efes, Erdem, Esra, Estergon, Emirgan, Alperen, Ayvalı, Emsal, Tertip, Serçe, Sezgin, Çankırı, Eliaçık, Emin, Elvan, Eser, Erseven, Birlik, Evliya, Esenboğa, Ezine, Elmas, Ergenekon, Ela, Eda, Tutku, Seymenler, Sevilay, Samur, Sarmaşık, Esnaf, Erik, Ekin, Ebedi, Esenyel, Efsane, Çubuk, Zümrüt, Efendi, Esentepe, Uluçay, Elagöz, Ertaş, Eylül, Erdoğan, Ergazi, Toraman, Ezgi, Elveren, Eftal, Elibol, Ebru, Esengül, Eren, Erişen, Atik, Şehit Ömer Öztürk, Elçi, Emniyet, Mehmet Özal, Ece, Enfes, Eğitim, Ereğli
09:00 - 11:00
Buket, İmran, Gümüş, İbni Sina, Çankırı, Kanuni, 109, Beher, Naim, Konur, 81, 108, Kervan, 107, Lefkoşe, 106, Şehit Mustafa Aslan, Rahmet, Hitap, Kayın, İhlas, İzzet Begoviç, Tevhit
ETİMESGUT
18 Eylül
09:30 - 17:00
ZİRVE, 1023, 1018, 1017, 1025
10:00 - 12:00
5350
GÖLBAŞI
18 Eylül
09:30 - 16:30
Bademlik, Bahçe Kent Koop, 1637, Bahçekent, 1696, 1636, Ballıkpınar Küme, 1621
09:30 - 16:30
1629, Bademlik, 1653, 1697, 1620, Ballıkpınar Küme, 1639, Bahçe Kent Koop, 1926, Bahçekent, 1638
09:30 - 17:30
Ahiboz, 4348, 15, 4334, 1, 41_silinecek, 5, 50-, 4308, 4339, 4305, 4322, Fatih, 4306, Merkez Mahallesi, 4352, 4318, 4321, Fatih Caddesi, 4341, Ankara.., 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358, 23
19 Eylül
09:30 - 12:30
Bezirhane Merkez, Ahiboz
09:00 - 15:00
Haymana, 1842, 1843, 1840, Dosa Sitesi, 1619, 1618
09:30 - 17:30
Çayraz, Yeniköy
HAYMANA
18 Eylül
09:00 - 17:00
Mimar Sinan, İlker, Hanımeli, Petunya, Akıncılar, Aşağı Kocahacılı, Beylik, Nalça, Erenler, Fırın, Kalem, Sığırcık, Avşar Küme, Arı, Sina, Karailyas, Tatlıkuyu Küme, Yaman, Dilbaz, Pekmez, Belediye, Turgut Reis, Kral, Cevahir, Mevlana, Keklik, Papatya, Saka, Yetik, İlteriş, Aşkın, Bülent, Karatepe, Limon, Grozni, Soylu, Metehan, Tanışır, Torun, Tüm, Akasya, Hülya, Can, Emniyet, Gelincik, Gül, Özen, Kutup, Sardunya, Onur, Sena, Nergiz, Yasemin, Yeşil, Zümrüt, Yaşar Doğu, Zeytin, Atik, Sağlık, Türkeli, Okul, Karadut, Yaren, Cevizli, Nazenin, Sevgi, 511., Burak, Mehter, Öncü, Ünay, Emel, Seçil, Cihangir, Emrah, Fener, Ahududu, Gülsoy, Binbaşı Ali Niyazi, Kuzey, Şirin, Zambak, Şehit Teğmen Ali Fuat, Güney, Ece, Eren, Doğan, Kaptan, Vefa, Öykü, Aşikar, Yudum, Adil, Çilek, Kıbrıs, Alp, Çim, Ayyıldız, Kelebek, Susam, Funda, Adaçayı, Yonca, Ferah, Piri Reis, Fidan, Tunca, Gizem, Peri, Dumrul, Yarbay Hüseyin Avni, Eseryel, Atsızbağ, Alsancak, Tüfek, Özkale, Büklüm, Elit, Uğur, Katip Çelebi, Şengel, Yurtsev, Süphan, Özgen, Emir, Kurt, Koca Yusuf, Demet, Şan, Köroğlu, Ürgüp, Yalta, Hasan Polatkan, Hürriyet, Özge, Begümhan, Fatin Rüştü Zorlu, Berrak, Atasoy, Kahramanlar, Uzer, Park, Belde, Yemen, Seçkin, Kale, Elif, Samanyolu, Bereket, Alev, Ödül, Kurtdereli, Fazilet, Koşay, Işıklar, Güvercin, Kanarya, Geylani, Söğütlü, Malazgirt, Konuralp, Almata, Tilbe, Cengiz Dağcı, Öztürk, Cumhur Oktay, Altınbaşak, Akat, Cemil Meriç, Barış Manço, İlayda, Bağyolu, Yarbay Salih Zeki, Kübra, Gonca, Güler, Şehit Murat Erden, Songül, Çalıkuşu, Orkide, 534., 19 Mayıs, Bahçesaray, Akarsu, Barbaros, Alara, Bülbül, Güleryüz, Yaşar Kemal, Çeçenistan, Gürsoy, Uçbey, Bahriyeli, Dumlupınar, Halide Edip, Büşra, Aslıhan, Topkapı, Onuralp, Vatan, Bilkay, Yakamoz, Aşık Veysel, Canpolat, Yeniçeri, Topuz, İstiklal, Bişkek, Kızılçam, Göksel, Şehit Teğmen Nuri, Çağrıbey, Şehit Alparslan Sarıkaya
10:00 - 18:00
Eskikışla, Kavak, Esen
19 Eylül
09:30 - 17:30
Çayraz, Yeniköy
KEÇİÖREN
18 Eylül
09:30 - 17:30
1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 308, 307, 1470, 298
16:00 - 17:30
Aşıkpaşa, 1090, Bölük, 1123, Bizim, 1191, 1191/1, 1111, 1108, 1105, 1107, 1124, 1103, 1110, 1109, Bozkır, 1101, 1125, 1115
19 Eylül
11:00 - 12:30
Şehit Ömer Halisdemir, Akyazı, Alınteri, Emirdağ, Esin
13:30 - 15:00
Çağdaş, Delta, Gönen, Karagöz, Koruk, Güney, Gelen Dost, Fatsa, Fındıklı, Fügen, Adnan Kahveci, Feza, Goncagül, Kerim, Osman Uslu, Tanış, Bursa, 484, Gürses, Fildişi
MAMAK
18 Eylül
09:30 - 17:30
1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu., Hobi Evleri, Aydıncık., Peçenek, Karapürçek, Aydıncık, Kavaklı, Sakızağacı, Yukarı Köyü, Nenehatun, Gökçeyurt
19 Eylül
09:30 - 17:30
Ebubekir, Veysel Karani
POLATLI
18 Eylül
09:00 - 17:00
Üçpınar, Keskin, 110., Atlas, Gökoğuz, Rıfat Esen, Gediz, Palmiye, 2., 134., Vişne, Pembegül, Engin, Altın, Limon, 101., Yüce, 108., Ali Rıza Bey, Manolya, 1., Akıncılar, 103., 12., 113., Halil İbrahim Camcı, Evren, Fırat, 5., 11., Seyhan, İğciler, Kızılelma, 120., Buket, Ayca, Raif Çiçek, Ömer Seyfettin, İsmet Sermet, 117., Dicle, 3., 137., Sudi Ertuğrul, Kutluhan, Dağlı, Ali Osman Pehlivanoğlu, Şadi Engin, Zeki Karabulut, Muammer Kaya, Asena, Er, 111., Şaban Karakuş, Emirhan, Berkay, Akbilge, 4., Devlet, Taner, Süleyman Özmen, Elmas, Hüseyin Yılmaz, Halit Ürek, Nasreddin Hoca, 102., Dirlik, 112., Aybegüm, Demirtürk, 6., Koray, İğciler Köy Yolu, İpekyolu, Fındıklı, Ödül, Melikşah, Yiğitler, Uludağ, Beraat, Selcan, Halide Edip Adıvar, Ceyhan, Buğrahan, Yunus Emre, Aşağı Üçpınar, Satılmış Sevinç, İsmet Yıldız, Esentürk, Çelebi, Yukarı Üçpınar, Erentürk, Çağatay, Börteçine, Çağlayan, 104., Suphi Kirinç, Danışment, Çeçen, Türkocağı
09:00 - 17:00
Nasreddin Hoca, Tatlıkuyu Küme, Koşay, Sadık, Gençlik, 19 Mayıs, Mızrak, Gülsoy, Mimar Sinan, İlker, Hanımeli, Petunya, Akıncılar, Aşağı Kocahacılı, Beylik, Nalça, Erenler, Fırın, Kalem, Sığırcık, Avşar Küme, Arı, Sina, Karailyas, Tatlıkuyu Küme, Yaman, Dilbaz, Pekmez, Belediye, Turgut Reis, Kral, Cevahir, Mevlana, Keklik, Papatya, Saka, Yetik, İlteriş, Aşkın, Bülent, Karatepe, Limon, Grozni, Soylu, Metehan, Tanışır, Torun, Tüm, Akasya, Hülya, Can, Emniyet, Gelincik, Gül, Özen, Kutup, Sardunya, Onur, Sena, Nergiz, Yasemin, Yeşil, Zümrüt, Yaşar Doğu, Zeytin, Atik, Sağlık, Türkeli, Okul, Karadut, Yaren, Cevizli, Nazenin, Sevgi, 511., Burak, Mehter, Öncü, Ünay, Emel, Seçil, Cihangir, Emrah, Fener, Ahududu, Gülsoy, Binbaşı Ali Niyazi, Kuzey, Şirin, Zambak, Şehit Teğmen Ali Fuat, Güney, Ece, Eren, Doğan, Kaptan, Vefa, Öykü, Aşikar, Yudum, Adil, Çilek, Kıbrıs, Alp, Çim, Ayyıldız, Kelebek, Susam, Funda, Adaçayı, Yonca, Ferah, Piri Reis, Fidan, Tunca, Gizem, Peri, Dumrul, Yarbay Hüseyin Avni, Eseryel, Atsızbağ, Alsancak, Tüfek, Özkale, Büklüm, Elit, Uğur, Katip Çelebi, Şengel, Yurtsev, Süphan, Özgen, Emir, Kurt, Koca Yusuf, Demet, Şan, Köroğlu, Ürgüp, Yalta, Hasan Polatkan, Hürriyet, Özge, Begümhan, Fatin Rüştü Zorlu, Berrak, Atasoy, Kahramanlar, Uzer, Park, Belde, Yemen, Seçkin, Kale, Elif, Samanyolu, Bereket, Alev, Ödül, Kurtdereli, Fazilet, Koşay, Işıklar, Güvercin, Kanarya, Geylani, Söğütlü, Malazgirt, Konuralp, Almata, Tilbe, Cengiz Dağcı, Öztürk, Cumhur Oktay, Altınbaşak, Akat, Cemil Meriç, Barış Manço, İlayda, Bağyolu, Yarbay Salih Zeki, Kübra, Gonca, Güler, Şehit Murat Erden, Songül, Çalıkuşu, Orkide, 534., 19 Mayıs, Bahçesaray, Akarsu, Barbaros, Alara, Bülbül, Güleryüz, Yaşar Kemal, Çeçenistan, Gürsoy, Uçbey, Bahriyeli, Dumlupınar, Halide Edip, Büşra, Aslıhan, Topkapı, Onuralp, Vatan, Bilkay, Yakamoz, Aşık Veysel, Canpolat, Yeniçeri, Topuz, İstiklal, Bişkek, Kızılçam, Göksel, Şehit Teğmen Nuri, Çağrıbey, Şehit Alparslan Sarıkaya
19 Eylül
09:30 - 17:30
Ahmetadil, Atlas, Bıyıktay, Şinasi, Geçit, Üzümlü, Atilla, Atatürk, Şahin, Bilgen