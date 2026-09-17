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Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

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Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankara'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül 2026 programı, Başkent EDAŞ tarafından yürütülen planlı bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle gündemde. Kentin farklı ilçe, mahalle ve sokaklarında uygulanacak kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri bölgelere göre değişirken, vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini araştırıyor.

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18-19 Eylül Ankara elektrik kesintileri, Keçiören, Sincan, Etimesgut, Çankaya ve Mamak başta olmak üzere bazı bölgelerde farklı saat aralıklarında etkili olacak. Başkent EDAŞ'ın çalışma programında kısa süreli kesintilerin yanı sıra yaklaşık 8 saate kadar sürebilen planlı çalışmalar da yer alırken, kesintiden etkilenecek adreslerin mahalle ve sokak bazında kontrol edilmesi gerekiyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 18-19 EYLÜL

AKYURT

19 Eylül

09:15 - 17:15

Merkez, Teberik, Karaçam, Akasya, Esenler, Ege, Elif, Efes, Erdem, Esra, Estergon, Emirgan, Alperen, Ayvalı, Emsal, Tertip, Serçe, Sezgin, Çankırı, Eliaçık, Emin, Elvan, Eser, Erseven, Birlik, Evliya, Esenboğa, Ezine, Elmas, Ergenekon, Ela, Eda, Tutku, Seymenler, Sevilay, Samur, Sarmaşık, Esnaf, Erik, Ekin, Ebedi, Esenyel, Efsane, Çubuk, Zümrüt, Efendi, Esentepe, Uluçay, Elagöz, Ertaş, Eylül, Erdoğan, Ergazi, Toraman, Ezgi, Elveren, Eftal, Elibol, Ebru, Esengül, Eren, Erişen, Atik, Şehit Ömer Öztürk, Elçi, Emniyet, Mehmet Özal, Ece, Enfes, Eğitim, Ereğli

09:00 - 11:00

Buket, İmran, Gümüş, İbni Sina, Çankırı, Kanuni, 109, Beher, Naim, Konur, 81, 108, Kervan, 107, Lefkoşe, 106, Şehit Mustafa Aslan, Rahmet, Hitap, Kayın, İhlas, İzzet Begoviç, Tevhit

09:30 - 17:30

Ahmetadil, Atlas, Bıyıktay, Şinasi, Geçit, Üzümlü, Atilla, Atatürk, Şahin, Bilgen, Ahmetadil, Orhangazi, Bereket, Özal, Park, Suna, Vezir, Kübra, Sülün, Atatürk, Mimar Sinan.., Akçam, Sel, Sun_1, Mimar Sinan

ALTINDAĞ

18 Eylül

09:15 - 17:15

1400/6, 1406/3, 1406/2, 1405

11:00 - 12:30

Oruç Reis, Hızır Reis, 664/5, Faik Suat

14:00 - 15:30

Sağ, Şehit Ömer Halisdemir, Hızır Reis, 662/1, 662/2, 662/4, 662/5, Açıkel, Pamuk, Ahter, Tekdal, 661, Kurtdereli, 662

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

19 Eylül

13:30 - 15:00

Çağdaş, Delta, Gönen, Karagöz, Koruk, Güney, Gelen Dost, Fatsa, Fındıklı, Fügen, Adnan Kahveci, Feza, Goncagül, Kerim, Osman Uslu, Tanış, Bursa, 484, Gürses, Fildişi

11:00 - 12:30

Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalıhalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672, İçli

AYAŞ

18 Eylül

09:00 - 17:00

144, 140, 171, 177, 179, Sakarya Zaferi, 520, Ayaş Ankara Yolu, 536, Tınaztepe, 142, 145, 150, 159, 160, 162, 168, 169, 170, 173, 176, 180, 181, 126, 574, 535, 528, Üç Şehitler, 525, 175, 172, 1.tbmm, 543, 548, 531, 8, 529, 137, 519, 526, 161, 143, 527, 151, Bozhöyük, 10, 139

19 Eylül

Bayrak, Mimarsinan-, Vatan, Ergenekon, Karagöl, Sancak, Maraşal Fevzi Çakmak, Beypazarı, Güneyce, Perili, Mareşal, Pirireis, Hilal, Yıldız, Özal

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ÇAMLIDERE

19 Eylül 2026

09:30 - 17:30

Muammer Aksoy, Yayla Çamköy, Meşeler, Avşarlar, Çamköy

13:30 - 16:30

Benli Yayla, Akçaören, Çeltikçi Akçaören

ÇANKAYA

18 Eylül Cuma

09:15 - 17:15

737, Şehit Mustafa Doğan, 745

10:30 - 12:30

1938, 1920, 1936, 1943, 1936 SOKAK MAKİŞ MANOLYA, 4993, 1941, 1940

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

09:00 - 17:00

Mimar Sinan, İlker, Hanımeli, Petunya, Akıncılar, Aşağı Kocahacılı, Beylik, Nalça, Erenler, Fırın, Kalem, Sığırcık, Avşar Küme, Arı, Sina, Karailyas, Tatlıkuyu Küme, Yaman, Dilbaz, Pekmez, Belediye, Turgut Reis, Kral, Cevahir, Mevlana, Keklik, Papatya, Saka, Yetik, İlteriş, Aşkın, Bülent, Karatepe, Limon, Grozni, Soylu, Metehan, Tanışır, Torun, Tüm, Akasya, Hülya, Can, Emniyet, Gelincik, Gül, Özen, Kutup, Sardunya, Onur, Sena, Nergiz, Yasemin, Yeşil, Zümrüt, Yaşar Doğu, Zeytin, Atik, Sağlık, Türkeli, Okul, Karadut, Yaren, Cevizli, Nazenin, Sevgi, 511., Burak, Mehter, Öncü, Ünay, Emel, Seçil, Cihangir, Emrah, Fener, Ahududu, Gülsoy, Binbaşı Ali Niyazi, Kuzey, Şirin, Zambak, Şehit Teğmen Ali Fuat, Güney, Ece, Eren, Doğan, Kaptan, Vefa, Öykü, Aşikar, Yudum, Adil, Çilek, Kıbrıs, Alp, Çim, Ayyıldız, Kelebek, Susam, Funda, Adaçayı, Yonca, Ferah, Piri Reis, Fidan, Tunca, Gizem, Peri, Dumrul, Yarbay Hüseyin Avni, Eseryel, Atsızbağ, Alsancak, Tüfek, Özkale, Büklüm, Elit, Uğur, Katip Çelebi, Şengel, Yurtsev, Süphan, Özgen, Emir, Kurt, Koca Yusuf, Demet, Şan, Köroğlu, Ürgüp, Yalta, Hasan Polatkan, Hürriyet, Özge, Begümhan, Fatin Rüştü Zorlu, Berrak, Atasoy, Kahramanlar, Uzer, Park, Belde, Yemen, Seçkin, Kale, Elif, Samanyolu, Bereket, Alev, Ödül, Kurtdereli, Fazilet, Koşay, Işıklar, Güvercin, Kanarya, Geylani, Söğütlü, Malazgirt, Konuralp, Almata, Tilbe, Cengiz Dağcı, Öztürk, Cumhur Oktay, Altınbaşak, Akat, Cemil Meriç, Barış Manço, İlayda, Bağyolu, Yarbay Salih Zeki, Kübra, Gonca, Güler, Şehit Murat Erden, Songül, Çalıkuşu, Orkide, 534., 19 Mayıs, Bahçesaray, Akarsu, Barbaros, Alara, Bülbül, Güleryüz, Yaşar Kemal, Çeçenistan, Gürsoy, Uçbey, Bahriyeli, Dumlupınar, Halide Edip, Büşra, Aslıhan, Topkapı, Onuralp, Vatan, Bilkay, Yakamoz, Aşık Veysel, Canpolat, Yeniçeri, Topuz, İstiklal, Bişkek, Kızılçam, Göksel, Şehit Teğmen Nuri, Çağrıbey, Şehit Alparslan Sarıkaya

19 Eylül

09:00 - 11:00

3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268, 3270

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ÇUBUK

18 Eylül

11:30 - 13:30

Kuyucak Küme, Avşar, Azad 1, Egemen 2, Egemen 3, Egemen 4, Elibol, Seda 2, Seçkin, Şehit Ümit Motor, Ali Kuşçu, Tuğçe, Emin, Kardelen 2, Seda 4, Kınalı, Egemen 1, Azad 2, Ayvalı, Aktaş, Eymir, Emirhan Yalçın, Şehit Gazi Alerdek

15:00 - 17:00

Afşar, 101, İbni Sina, 105, Kayın, Ramazan Sodan, İbni Sina(2.kısım), İzzet Begoviç, 103, 102, Kanuni, Sağlam, Şehit Gökhan Topal, Ermiş, Gümüş

19 Eylül

09:15 - 17:15

Karaçam, Akasya, Esenler, Ege, Elif, Efes, Erdem, Esra, Estergon, Emirgan, Alperen, Ayvalı, Emsal, Tertip, Serçe, Sezgin, Çankırı, Eliaçık, Emin, Elvan, Eser, Erseven, Birlik, Evliya, Esenboğa, Ezine, Elmas, Ergenekon, Ela, Eda, Tutku, Seymenler, Sevilay, Samur, Sarmaşık, Esnaf, Erik, Ekin, Ebedi, Esenyel, Efsane, Çubuk, Zümrüt, Efendi, Esentepe, Uluçay, Elagöz, Ertaş, Eylül, Erdoğan, Ergazi, Toraman, Ezgi, Elveren, Eftal, Elibol, Ebru, Esengül, Eren, Erişen, Atik, Şehit Ömer Öztürk, Elçi, Emniyet, Mehmet Özal, Ece, Enfes, Eğitim, Ereğli

09:00 - 11:00

Buket, İmran, Gümüş, İbni Sina, Çankırı, Kanuni, 109, Beher, Naim, Konur, 81, 108, Kervan, 107, Lefkoşe, 106, Şehit Mustafa Aslan, Rahmet, Hitap, Kayın, İhlas, İzzet Begoviç, Tevhit

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

ETİMESGUT

18 Eylül

09:30 - 17:00

ZİRVE, 1023, 1018, 1017, 1025

10:00 - 12:00

5350

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

GÖLBAŞI

18 Eylül

09:30 - 16:30

Bademlik, Bahçe Kent Koop, 1637, Bahçekent, 1696, 1636, Ballıkpınar Küme, 1621

09:30 - 16:30

1629, Bademlik, 1653, 1697, 1620, Ballıkpınar Küme, 1639, Bahçe Kent Koop, 1926, Bahçekent, 1638

09:30 - 17:30

Ahiboz, 4348, 15, 4334, 1, 41_silinecek, 5, 50-, 4308, 4339, 4305, 4322, Fatih, 4306, Merkez Mahallesi, 4352, 4318, 4321, Fatih Caddesi, 4341, Ankara.., 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358, 23

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

19 Eylül

09:30 - 12:30

Bezirhane Merkez, Ahiboz

09:00 - 15:00

Haymana, 1842, 1843, 1840, Dosa Sitesi, 1619, 1618

09:30 - 17:30

Çayraz, Yeniköy

HAYMANA

18 Eylül

09:00 - 17:00

Mimar Sinan, İlker, Hanımeli, Petunya, Akıncılar, Aşağı Kocahacılı, Beylik, Nalça, Erenler, Fırın, Kalem, Sığırcık, Avşar Küme, Arı, Sina, Karailyas, Tatlıkuyu Küme, Yaman, Dilbaz, Pekmez, Belediye, Turgut Reis, Kral, Cevahir, Mevlana, Keklik, Papatya, Saka, Yetik, İlteriş, Aşkın, Bülent, Karatepe, Limon, Grozni, Soylu, Metehan, Tanışır, Torun, Tüm, Akasya, Hülya, Can, Emniyet, Gelincik, Gül, Özen, Kutup, Sardunya, Onur, Sena, Nergiz, Yasemin, Yeşil, Zümrüt, Yaşar Doğu, Zeytin, Atik, Sağlık, Türkeli, Okul, Karadut, Yaren, Cevizli, Nazenin, Sevgi, 511., Burak, Mehter, Öncü, Ünay, Emel, Seçil, Cihangir, Emrah, Fener, Ahududu, Gülsoy, Binbaşı Ali Niyazi, Kuzey, Şirin, Zambak, Şehit Teğmen Ali Fuat, Güney, Ece, Eren, Doğan, Kaptan, Vefa, Öykü, Aşikar, Yudum, Adil, Çilek, Kıbrıs, Alp, Çim, Ayyıldız, Kelebek, Susam, Funda, Adaçayı, Yonca, Ferah, Piri Reis, Fidan, Tunca, Gizem, Peri, Dumrul, Yarbay Hüseyin Avni, Eseryel, Atsızbağ, Alsancak, Tüfek, Özkale, Büklüm, Elit, Uğur, Katip Çelebi, Şengel, Yurtsev, Süphan, Özgen, Emir, Kurt, Koca Yusuf, Demet, Şan, Köroğlu, Ürgüp, Yalta, Hasan Polatkan, Hürriyet, Özge, Begümhan, Fatin Rüştü Zorlu, Berrak, Atasoy, Kahramanlar, Uzer, Park, Belde, Yemen, Seçkin, Kale, Elif, Samanyolu, Bereket, Alev, Ödül, Kurtdereli, Fazilet, Koşay, Işıklar, Güvercin, Kanarya, Geylani, Söğütlü, Malazgirt, Konuralp, Almata, Tilbe, Cengiz Dağcı, Öztürk, Cumhur Oktay, Altınbaşak, Akat, Cemil Meriç, Barış Manço, İlayda, Bağyolu, Yarbay Salih Zeki, Kübra, Gonca, Güler, Şehit Murat Erden, Songül, Çalıkuşu, Orkide, 534., 19 Mayıs, Bahçesaray, Akarsu, Barbaros, Alara, Bülbül, Güleryüz, Yaşar Kemal, Çeçenistan, Gürsoy, Uçbey, Bahriyeli, Dumlupınar, Halide Edip, Büşra, Aslıhan, Topkapı, Onuralp, Vatan, Bilkay, Yakamoz, Aşık Veysel, Canpolat, Yeniçeri, Topuz, İstiklal, Bişkek, Kızılçam, Göksel, Şehit Teğmen Nuri, Çağrıbey, Şehit Alparslan Sarıkaya

10:00 - 18:00

Eskikışla, Kavak, Esen

19 Eylül

09:30 - 17:30

Çayraz, Yeniköy

KEÇİÖREN

18 Eylül

09:30 - 17:30

1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 308, 307, 1470, 298

16:00 - 17:30

Aşıkpaşa, 1090, Bölük, 1123, Bizim, 1191, 1191/1, 1111, 1108, 1105, 1107, 1124, 1103, 1110, 1109, Bozkır, 1101, 1125, 1115

Ankara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 18-19 Eylül! Başkent EDAŞ Ankarada elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

19 Eylül

11:00 - 12:30

Şehit Ömer Halisdemir, Akyazı, Alınteri, Emirdağ, Esin

13:30 - 15:00

Çağdaş, Delta, Gönen, Karagöz, Koruk, Güney, Gelen Dost, Fatsa, Fındıklı, Fügen, Adnan Kahveci, Feza, Goncagül, Kerim, Osman Uslu, Tanış, Bursa, 484, Gürses, Fildişi

MAMAK

18 Eylül

09:30 - 17:30

1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Kavaklı Yolu., Hobi Evleri, Aydıncık., Peçenek, Karapürçek, Aydıncık, Kavaklı, Sakızağacı, Yukarı Köyü, Nenehatun, Gökçeyurt

19 Eylül

09:30 - 17:30

Ebubekir, Veysel Karani

POLATLI

18 Eylül

09:00 - 17:00

Üçpınar, Keskin, 110., Atlas, Gökoğuz, Rıfat Esen, Gediz, Palmiye, 2., 134., Vişne, Pembegül, Engin, Altın, Limon, 101., Yüce, 108., Ali Rıza Bey, Manolya, 1., Akıncılar, 103., 12., 113., Halil İbrahim Camcı, Evren, Fırat, 5., 11., Seyhan, İğciler, Kızılelma, 120., Buket, Ayca, Raif Çiçek, Ömer Seyfettin, İsmet Sermet, 117., Dicle, 3., 137., Sudi Ertuğrul, Kutluhan, Dağlı, Ali Osman Pehlivanoğlu, Şadi Engin, Zeki Karabulut, Muammer Kaya, Asena, Er, 111., Şaban Karakuş, Emirhan, Berkay, Akbilge, 4., Devlet, Taner, Süleyman Özmen, Elmas, Hüseyin Yılmaz, Halit Ürek, Nasreddin Hoca, 102., Dirlik, 112., Aybegüm, Demirtürk, 6., Koray, İğciler Köy Yolu, İpekyolu, Fındıklı, Ödül, Melikşah, Yiğitler, Uludağ, Beraat, Selcan, Halide Edip Adıvar, Ceyhan, Buğrahan, Yunus Emre, Aşağı Üçpınar, Satılmış Sevinç, İsmet Yıldız, Esentürk, Çelebi, Yukarı Üçpınar, Erentürk, Çağatay, Börteçine, Çağlayan, 104., Suphi Kirinç, Danışment, Çeçen, Türkocağı

09:00 - 17:00

Nasreddin Hoca, Tatlıkuyu Küme, Koşay, Sadık, Gençlik, 19 Mayıs, Mızrak, Gülsoy, Mimar Sinan, İlker, Hanımeli, Petunya, Akıncılar, Aşağı Kocahacılı, Beylik, Nalça, Erenler, Fırın, Kalem, Sığırcık, Avşar Küme, Arı, Sina, Karailyas, Tatlıkuyu Küme, Yaman, Dilbaz, Pekmez, Belediye, Turgut Reis, Kral, Cevahir, Mevlana, Keklik, Papatya, Saka, Yetik, İlteriş, Aşkın, Bülent, Karatepe, Limon, Grozni, Soylu, Metehan, Tanışır, Torun, Tüm, Akasya, Hülya, Can, Emniyet, Gelincik, Gül, Özen, Kutup, Sardunya, Onur, Sena, Nergiz, Yasemin, Yeşil, Zümrüt, Yaşar Doğu, Zeytin, Atik, Sağlık, Türkeli, Okul, Karadut, Yaren, Cevizli, Nazenin, Sevgi, 511., Burak, Mehter, Öncü, Ünay, Emel, Seçil, Cihangir, Emrah, Fener, Ahududu, Gülsoy, Binbaşı Ali Niyazi, Kuzey, Şirin, Zambak, Şehit Teğmen Ali Fuat, Güney, Ece, Eren, Doğan, Kaptan, Vefa, Öykü, Aşikar, Yudum, Adil, Çilek, Kıbrıs, Alp, Çim, Ayyıldız, Kelebek, Susam, Funda, Adaçayı, Yonca, Ferah, Piri Reis, Fidan, Tunca, Gizem, Peri, Dumrul, Yarbay Hüseyin Avni, Eseryel, Atsızbağ, Alsancak, Tüfek, Özkale, Büklüm, Elit, Uğur, Katip Çelebi, Şengel, Yurtsev, Süphan, Özgen, Emir, Kurt, Koca Yusuf, Demet, Şan, Köroğlu, Ürgüp, Yalta, Hasan Polatkan, Hürriyet, Özge, Begümhan, Fatin Rüştü Zorlu, Berrak, Atasoy, Kahramanlar, Uzer, Park, Belde, Yemen, Seçkin, Kale, Elif, Samanyolu, Bereket, Alev, Ödül, Kurtdereli, Fazilet, Koşay, Işıklar, Güvercin, Kanarya, Geylani, Söğütlü, Malazgirt, Konuralp, Almata, Tilbe, Cengiz Dağcı, Öztürk, Cumhur Oktay, Altınbaşak, Akat, Cemil Meriç, Barış Manço, İlayda, Bağyolu, Yarbay Salih Zeki, Kübra, Gonca, Güler, Şehit Murat Erden, Songül, Çalıkuşu, Orkide, 534., 19 Mayıs, Bahçesaray, Akarsu, Barbaros, Alara, Bülbül, Güleryüz, Yaşar Kemal, Çeçenistan, Gürsoy, Uçbey, Bahriyeli, Dumlupınar, Halide Edip, Büşra, Aslıhan, Topkapı, Onuralp, Vatan, Bilkay, Yakamoz, Aşık Veysel, Canpolat, Yeniçeri, Topuz, İstiklal, Bişkek, Kızılçam, Göksel, Şehit Teğmen Nuri, Çağrıbey, Şehit Alparslan Sarıkaya

19 Eylül

09:30 - 17:30

Ahmetadil, Atlas, Bıyıktay, Şinasi, Geçit, Üzümlü, Atilla, Atatürk, Şahin, Bilgen

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Editör : İREM ÖZCAN
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