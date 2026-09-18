Hatay'da orman yangını başladı! Ekipler bölgede

Hatay'da Gürlevik yaylası mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlerle mücadelesi başladı.

Yangın, Dörtyol ilçesi Rabat Mahallesi Gürlevik Yaylası'nda ormanlık alanda çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge ekipleri sevk edildi.

Hatayda orman yangını başladı! Ekipler bölgede

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI