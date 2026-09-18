Yeni emniyet müdürleri ve 2026 Emniyet Müdürleri Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının ardından gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını kapsayan düzenlemeyle il emniyet müdürlüklerinde ve EGM'nin üst yönetim kadrolarında geniş kapsamlı görev değişikliklerine gidildi.

Yeni atanan emniyet müdürleri isim listesi, 18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/316 sayılı Atama Kararı ile kesinleşti. Karar kapsamında bazı il emniyet müdürlerinin görev yerleri değiştirilirken, merkez teşkilatındaki bazı yöneticiler ve polis başmüfettişleri de il emniyet müdürlüğü görevlerine getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün üst yönetiminde de yeni atamalar gerçekleştirildi.

YENİ EMNİYET MÜDÜRLERİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı, 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Daire Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişleri Ali Karabağ ve Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı oldu.

Atama kararnamesi ile 39 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar ise belli oldu. İşte tam liste...

Yeni emniyet müdürleri kim oldu? Yeni atanan emniyet müdürleri tam liste

YENİ ATANAN EMNİYET MÜDÜRLERİ TAM LİSTE

- Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne

- Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne

- Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne

- Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Van İl Emniyet Müdürlüğüne

- Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne

- Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne

- Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne

- Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne

- Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne

- Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne

- Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne

- Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne

- Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne

- Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne

- Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne,

- Personel Başkanı Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne

- Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne

- Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ali Erkan Aktaşgül, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Bülent Gürcan, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Yusuf Fatih Atay, Batman İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Gökhan Dedebağı, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mehmet Yüksel, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Eraslan Er, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Osman Tınmazol, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mustafa Çakır, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Arif Hakan Tandoğan, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Mustafa Varol, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Sinan Dallı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne

- Polis Başmüfettişi Kenan Şengül, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Yeni emniyet müdürleri kim oldu? Yeni atanan emniyet müdürleri tam liste

EGM'DE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Merkez teşkilatındaki görevlendirmeler şöyle:

- Rüştü Yılmaz, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı

- Adnan Özdemir, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı

- Hüseyin Ediz Tercanoğlu, Özel Harekat Başkanı

- Murat Türesin, Personel Başkanı

- Nihat Uzun, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı

- Turgay Olgun, Dış İlişkiler Daire Başkanı

- Fatih Tatlıoğlu, Güvenlik Daire Başkanı

- Oykun İlgün, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı

- Beyhan Gürbüz, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Vekili

- Aydın Uğurlu, Tanık Koruma Daire Başkanı

- Salih Gözüm, Terörle Mücadele Daire Başkanı