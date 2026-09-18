AB’den Ukrayna’ya 3,3 milyar euroluk yeni destek

Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya desteği sürüyor. Son olarak AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Ukrayna’ya füze ve İHA tedariki için 3,3 milyar euro daha aktaracağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı. Von der Leyen, Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin açıklamasında, "Rusya, acımasız bir şekilde Kiev’i hedef almaya ve Kiev sakinleri için günlük hayatı imkansız hale getirmeye çabalamaya devam ediyor. Kiev sakinleri ve Ukrayna halkının tamamının yanındayız" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'YA 3,3 MİLYAR EURO

AB Komisyonu Başkanı, Ukrayna’ya füze ve İHA tedariki için 3,3 milyar euro daha aktaracaklarını belirtti.

Geçtiğimiz hafta AB’nin 90 milyar euroluk "Ukrayna Destek Kredisi" çerçevesinde Patriot sistemleri için fon tedarikini onayladığını ifade eden Von der Leyen, şöyle devam etti:

"Lakin daha fazlasına ihtiyaç bulunduğu açık. Bu nedenle, Avrupa’nın ortak savunma finansman programı SAFE’in geriye kalan fonlarını, AB-Ukrayna ortak savunma projeleri için yeni bir program başlatmak için kullanmaya hazır olduğumuzu duyurdum. Ortak anti-balistik Freya sistemimizi temel alarak birlikte bir Avrupa hava ve füze savunma sistemi geliştirmek istiyoruz"

"DAHA FAZLASI YOLDA"

Ukrayna’nın savaş alanındaki tecrübesi ve inovasyonu ile Avrupa’nın teknolojisi ve sanayi gücünü birleştirmek istediklerini söyleyen Von der Leyen, "Bu yıl Ukrayna için yaklaşık 15 milyar euroyu çoktan tahsis ettik ve daha fazlası yolda" dedi.

Gelecek hafta yapılacak BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde mesajını netleştiren Von der Leyen, "Avrupa üzerine düşeni yapıyor. Şimdi, diğerleri de desteklerini artırmalı" diye konuştu.

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Görüşmeyi "çok yapıcı" olarak tanımladığı açıklamasında Zelenskiy, "SAFE kapsamında kalan fonların Ukrayna ve AB’nin yeni savunma projelerinin finansmanında kullanılması girişimi, son derece zamanında ve gerçekten elzem. Bunun hayata geçirilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Diğer güvenlik önerileri konusunda da iş birliğine hazır olduklarını ifade eden Zelenskiy, görüşmede Ukrayna’nın savunma dayanıklılığını güvence altına almak için atılması gereken adımları görüştüklerini söyledi.

Zelenskiy açıklamasında "Ukrayna’nın savunma finansmanı konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Bu soruna bir çözüm hazırlıyoruz. BM Genel Kurulu marjında New York’ta bir araya gelme konusunda anlaştık" ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI