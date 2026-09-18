İstanbul'da yürekler ağza geldi! Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar tespit edilen iki apartman boşaltıldı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde duvarlarında çatlamalar meydana gelen iki apartman tedbiren boşaltıldı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta bulunan beşer katlı birbirine bitişik iki apartmanın duvarlarından sesler gelmesi üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağın girişini kapatan ekipler, toplam 10 dairenin bulunduğu iki apartmanda inceleme yaptı.

İstanbulda yürekler ağza geldi! Duvarlarında çatlama ve ayrılmalar tespit edilen iki apartman boşaltıldı

APARTMANLAR MÜHÜRLENDİ

İki binanın duvarlarında çatlamalar ve ayrılmalar tespit eden ekipler, önüne şerit çektikleri apartmanları mühürledi.

Apartmanların yan tarafında devam eden inşaatın temelinden alınan hafriyat nedeniyle iki binada çatlakların meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine, inşaat da tedbiren şerit içerisine alındı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI