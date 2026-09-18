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Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig 8. hafta)

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Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig 8. hafta)
Başlık ResmiBandırmaspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig 8. hafta)

Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı yayın bilgileri, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek iki ekibin taraftarları tarafından araştırılıyor. Haftanın açılış karşılaşmalarından biri olacak mücadele öncesinde maçın canlı yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı stat gündeme geldi.

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Bandırmaspor-Ümraniyespor karşılaşması, 18 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak 1. Lig müsabakaları arasında yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programda mücadelenin tarih, saat ve stat bilgileri yer alırken, yayıncı kuruluşların güncel akışlarında karşılaşmayı ekranlara taşıyacak kanallar da belli oldu.

BANDIRMASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Böylece futbolseverler mücadeleyi iki farklı yayın seçeneğinden takip edebilecek.

Karşılaşma 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 16.00'da başlayacak. TFF'nin 8. hafta programına göre mücadele Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı görevlendirmeye göre maçta Burak Kamalak düdük çalacak. Haftanın diğer açılış karşılaşmasında ise saat 20.00'de Muğlaspor ile Iğdır FK karşı karşıya gelecek.

Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig 8. hafta)
Başlık ResmiBandırmaspor-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (Trendyol 1. Lig 8. hafta)

BANDIRMASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS 2 üzerinden izlenebilecek. beIN SPORTS aboneleri ise müsabakayı beIN SPORTS 2 üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Bandırmaspor, 8. haftanın ilk maçında Ümraniyespor'u Bandırma'da ağırlayacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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