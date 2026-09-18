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Spor

İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçı kararı: Fenerbahçe'nin 11'i netleşiyor

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İsmail Kartal'ın Eyüpspor maçı kararı: Fenerbahçe'nin 11'i netleşiyor
Başlık Resmiİsmail Kartalın Eyüpspor maçı kararı: Fenerbahçenin 11i netleşiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6'ncı haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, 20 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmada sahaya çıkaracağı kadroyu netleştirmeye başladı.

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Süper Lig’in 6'ncı haftasında Fenerbahçe, 20 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Eyüpspor ile karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri, Kadıköy'de kazanarak, milli maçlar nedeniyle verilecek araya moralli girmek istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, bu mücadelede ilk 11’de şans vereceği oyuncuları büyük oranda belirledi.

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TRT Spor'da yer alan habere göre; Eyüpspor karşısında kaleyi Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'ın oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Başlık ResmiFenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin stoper ikilisi Milan Skriniar ve Nathan Ake'den oluşacak. Orta sahada İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante’nin şans bulması bekleniyor.

Hücum hattının sağında Mason Greenwood, solunda Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ileri uçta Vedat Muriqi’e şans verecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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