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Spor

Alanyaspor'dan hakem tepkisi: Ozan Ergün'ün 2 tartışmalı kararıyla 2 puanımız gitti

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Alanyaspor'dan hakem tepkisi: Ozan Ergün'ün 2 tartışmalı kararıyla 2 puanımız gitti
Başlık ResmiAlanyaspordan hakem tepkisi: Ozan Ergünün 2 tartışmalı kararıyla 2 puanımız gitti

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Göztepe ile iç sahada 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada görev yapan hakem Ozan Ergün'ün verdiği kararların maçın sonucunu etkilediğini savundu.

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Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2-2 sonuçlanan Göztepe karşılaşmasının 51 ve 84'üncü dakikalarında yaşanan iki pozisyonda penaltı kararı verilmediğini savundu.

Ozan Ergün
Başlık ResmiOzan Ergün

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında evimizde oynadığımız Göztepe karşılaşmasında, mücadelenin hakemi Ozan Ergün'ün aleyhimize verdiği tartışmalı kararlar ve ceza sahası içindeki iki net penaltımızı es geçmesi doğrudan 2 puanımıza mal olmuştur. Söz konusu karşılaşmada yaşanan bariz hatalar, maçın sonucunu açıkça kulübümüz aleyhine etkilemiştir. Mücadelenin 51'inci dakikasında ceza sahası içinde her ne kadar top rakip oyuncunun dizinden sekerek koluna gelmiş olsa da Göztepeli futbolcunun kapalı olan kolunu açarak doğal konumunu bozduğu ve topun yönünü engellediği aşikardır; karşılaşmanın hakemi bu açık ayrıntıyı süzememiştir. Karşılaşmanın 84'üncü dakikasında yaşanan pozisyonda ise tartışmaya yer bırakmayacak bir penaltı kararı verilmesi gerekirken hakem bir kez daha devam kararı almıştır. Rakip futbolcunun topla oynama niyeti olmaksızın; sol ayağını, elini ve vücudunu kullanarak hücum oyuncumuz İbrahim'e ceza sahası içinde yaptığı kasıtlı müdahale son derece açıktır. Görüş açısı tamamen açık olmasına ve ihlalin saniyelerce sürmesine rağmen bu penaltının verilmemesinin futbol kuralları çerçevesinde hiçbir izahı bulunmamaktadır. Göztepe maçında çalınmayan bu düdüklerle kaybettiğimiz puanların ve takımımızın sahadaki emeğinin göz ardı edilmemesi adına; Merkez Hakem Kurulunun ve hakem camiasının tüm kulüplere eşit mesafede duran, adil ve dengeli yönetim anlayışını her daim hissettirmesini temenni ediyoruz."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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