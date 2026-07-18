Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Serdar Ortaç'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 4 Ağustos'ta Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan "Saygı1" konseptinin iptal edildiğini duyurdu. Ortaç, aynı tarih ve aynı mekanda sürpriz sanatçıların da yer alacağı "Serdar Ortaç Konseri" ile sahneye çıkacağını açıkladı.

Oğuzhan Uğur hakkında yürütülen soruşturmanın ardından Saygı1 konser serisine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

SAYGI1 KONSERİ İPTAL

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan "Saygı1" konseptinin iptal edildiğini bildirdi.

Ünlü şarkıcı, etkinliğin tamamen iptal edilmediğini belirterek, aynı gün ve aynı mekanda "Serdar Ortaç Konseri" adıyla sahne alacağını ifade etti. Ortaç, konsere sürpriz sanatçıların da katılacağını duyurarak hayranlarını 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya davet etti.

Serdar Ortaç’tan yeni plan! Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, Saygı1 iptal edildi

OĞUZHAN UĞUR GÖZALTINDA

Bu gelişme, Saygı1’in fikir sahibi Oğuzhan Uğur hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, AHBAP Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Serdar Ortaç’tan yeni plan! Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, Saygı1 iptal edildi

“SİZLERLE BULUŞMA SÖZÜMÜZ GEÇERLİ”

Serdar Ortaç'ın açıklaması şu şekilde:

"4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Saygı1' konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir.

Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla 'Serdar Ortaç Konseri' ile sahnede olacağım.

Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya bekliyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

Serdar Ortaç"

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