Lüks akıllı telefon modifikasyonlarıyla tanınan Dubai merkezli tasarım şirketi Caviar, Samsung’un 22 Temmuz’da tanıtacağı modeline Lionel Messi temalı özel bir tasarım yaptı. Messi temalı yeni nesil Galaxy Z Fold 8 Ultra 613.000 TL’lik fiyatıyla dikkat çekiyor.

Teknoloji dünyası Samsung’un 22 Temmuz’da düzenleyeceği Unpacked etkinliğine kilitlenmiş durumda. Etkinlikte markanın yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 8 Ultra da tanıtılacak.

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MESSI TEMALI

Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın tanıtımından önce Dubai merkezli lüks kişiselleştirme markası Caviar, modelin Arjantinli yıldız Lionel Messi temalı özel bir sürümünü satışa sundu.

613 BİN LİRADAN SATILACAK

El yapımı bir Messi portresine sahip olan modelden sadece 19 adet üretildi ve fiyatı 13.000 dolar (yaklaşık 613.000 TL). 24 ayar altın kaplama kullanılarak mineleme tekniği ile işlenen modelde Messi, 10 numaralı Arjantin formasıyla yer alırken, Arjantin milli takımının renkleri kullanılmış.

19 adet üretildi, 613 bin TLden satılacak! Telefon tanıtılmadan özel üretimi çıktı

Ön siparişleri lansman tarihi olan 22 Temmuz’da başlayacak olan katlanabilir modelin başlangıç fiyatının 2.099 dolar olması bekleniyor.

Caviar daha önce de altın kaplama iPhone’lar, Samsung’lar değerli taşlarla süslenmiş Apple Watch modelleri ve hatta uzay temalı koleksiyonlar hazırlamıştı.

Bu tür modifikasyonlar teknik özellikleri değiştirmese de, cihazı koleksiyonluk bir statü sembolüne dönüştürüyor.

19 adet üretildi, 613 bin TLden satılacak! Telefon tanıtılmadan özel üretimi çıktı

BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın tanıtımına az bir süre kala özellikleri de sızdı. Katlanabilir model 8 inç iç ekran ve 6.5 inç kapak ekranına sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 "for Galaxy" işlemcisini taşıyacak olan modelin en üst donanımında 16 GB RAM 1 TB depolama alanı sunulacak. Cihaz, One UI 9 (Android 17) yazılımıyla gelecek. 200 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Hem kapak hem de iç ekranda 10 MP’lik selfie kamerası yer alıyor. Model, 5.000 mAh batarya ile gelecek.

19 adet üretildi, 613 bin TLden satılacak! Telefon tanıtılmadan özel üretimi çıktı

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