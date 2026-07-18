Ordu'da kafeslerde yetiştirilen ve Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen Türk somonu ile levrek, ekonomiye büyük katkı sağlıyor. 2025 yılında 6 bin tonun üzerinde üretilen balıklar, yaklaşık 28 milyon euroluk dövizi ülkeye kazandırdı.

Ordu'nun Perşembe ve Altınordu ilçelerinde kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta kurulan ağ kafeslerde yetiştirilen Türk somonu ve levrek ile Mesudiye ilçesindeki Topçam Barajı'nda üretilen Türk somonu, hem yurt içi piyasasına sunuluyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Özellikle Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen ürünler, Ordu ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

"2025 YILINDA ÜRETİM 6 BİN TONUN ÜZERİNDE"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, 121 kilometrelik kıyı şeridine sahip Ordu'nun su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. İlde iç su ve deniz sahalarında toplam 33 su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin faaliyet gösterdiğini belirten Ay, deniz sahasında ise 5 firmaya ait 7 ağ kafes tesisinde üretim yapıldığını ifade etti. İl Müdürü Ay, deniz ve iç sulardaki tesislerin toplam proje kapasitesinin 6 bin 273 ton olduğunu belirterek, "2025 yılı üretim miktarı 6 bin 7 ton olarak gerçekleşti. 2026 yılının ilk 6 ayında ise deniz sahasındaki tesislerden 4 bin 400 ton Türk somonu ile 250 ton levrek hasat edilerek pazara sevk edildi" dedi.

Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupaya gönderiliyor! 2025te Türkiyeye 28 milyon euro kazandırdı

3 KİLOGRAMI AŞIYOR

Türk somonunun üretim süreci hakkında bilgi veren Ay, denizdeki ağ kafeslere kasım-aralık aylarında 500 ile bin gram ağırlığında bırakılan alabalıkların, nisan-mayıs aylarında 2-3 kilogramın üzerine ulaştığında hasat edilmeye başlandığını, deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle birlikte haziran ayında hasadın tamamlandığını kaydetti. Levrek hasadının ise yıl boyunca belirli dönemlerde sürdürüldüğünü ifade etti.

Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupaya gönderiliyor! 2025te Türkiyeye 28 milyon euro kazandırdı

"28 MİLYON EUROLUK İHRACAT GELİRİ SAĞLANDI"

Yetiştiricilik sektörünün ürünlerini yurt içinde toptan ve perakende olarak pazarladığını belirten Ay, son yıllarda Türk somonu üretimindeki artışla birlikte ihracatın da önemli seviyeye ulaştığını belirterek, "Deniz sahasında üretilen Türk somonları başta Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilmektedir. 2025 yılında yetiştiricilik faaliyetlerinden ilimiz ekonomisine yaklaşık 28 milyon euro döviz girdisi sağlanmıştır. Su ürünleri sektörü ayrıca avcılık faaliyetlerinden de yaklaşık 30 milyon euroluk ekonomik katkı sunmaktadır" diye konuştu.

Rusya, Japonya, Vietnam ve Avrupaya gönderiliyor! 2025te Türkiyeye 28 milyon euro kazandırdı

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