Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mert Müldür'ün, Serie A kulübünün transfer listesine girdi. Milli sağ bekin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 27 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür'e, Çizme temsilcisi Roma talip oldu.

Mert Müldür, 019-2023 yılları arasında Sassuolo'da forma giydi.

ZEKİ ÇELİK YERİNE MERT MÜLDÜR

İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre; Zeki Çelik'in Juventus'a imza atması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Roma'nın, sarı-lacivertli oyuncuyu transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli ekibe 2023 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan milli sağ bekin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.

Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Mert Müldür, sahada kaldığı 2439 dakikada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası