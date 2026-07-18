Türkiye Gazetesi
Zeki Çelik'i Juventus'a kaptırdı, Fenerbahçeli futbolcuyu listeye aldı
Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mert Müldür'ün, Serie A kulübünün transfer listesine girdi. Milli sağ bekin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
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Spor az önce
Fenerbahçe'de Mert Müldür'e, İtalyan ekibi Roma'nın talip olduğu belirtildi.
- Roma, Zeki Çelik'in Juventus'a gitmesi sonrası sağ bek arayışlarına başladı.
- Mert Müldür, 2023 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.
- Oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.
- Geçtiğimiz sezon 41 maçta görev aldı ve 2439 dakika sahada kaldı.
- Mert Müldür, geçtiğimiz sezon 1 gol ve 3 asist kaydetti.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 27 yaşındaki milli oyuncu Mert Müldür'e, Çizme temsilcisi Roma talip oldu.
ZEKİ ÇELİK YERİNE MERT MÜLDÜR
İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre; Zeki Çelik'in Juventus'a imza atması sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Roma'nın, sarı-lacivertli oyuncuyu transfer listesine aldı.
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FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı-lacivertli ekibe 2023 yazında 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan milli sağ bekin sözleşmesi 30 Haziran 2027'de bitiyor.
Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maçta süre alan Mert Müldür, sahada kaldığı 2439 dakikada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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