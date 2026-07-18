Türkiye ve ABD ilişkilerinde son 15 yıldır ilk kez taraflar arasında tam bir anlaşma ve güven ortamı yakalanırken Washington'daki temaslar F-35 krizinde tarihi bir kırılmayı beraberinde getirdi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, S-400 düğümünün çözülmesiyle birlikte F-35 programının önündeki engellerin tamamen kalkacağını açıkladı.

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nin ardından Washington’da yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Türk heyeti, F-35 ve CAATSA yaptırımlarında kritik bir aşamaya gelindiğini açıkladı. ABD Kongresi’nde önemli temaslarda bulunan Türk yetkililer, S-400 konusundaki tıkanıklığın aşılmasıyla birlikte F-35 sürecinin yeniden canlanacağı sinyalini verdi.

"15 YIL SONRA İLK KEZ ABD YÖNETİMİNE TAM GÜVEN DUYUYORUZ"

Washington'da düzenlenen Atlantic Council etkinliğinde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Türkiye ve ABD'nin kronikleşen F-35 anlaşmazlığını ve CAATSA yaptırımlarını geride bırakmaya hiç olmadığı kadar yakın olduğunu açıkladı. Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte bu krizin çözülmesinin en önemli öncelik haline geldiğini belirten Gümrükçü, kurulan ortak siyasi ve askeri çalışma grubunun birçok farklı formül üzerinde çalıştığını aktardı.

Gümrükçü, savunma sanayiinde çok daha derin bir işbirliğinin kapıda olduğunu belirterek şu kritik ifadeleri kullandı:

"Bu sefer gerçekten çözüme daha yakın hissediyoruz. Son 10 ila 15 yıldır ilk kez, bir anlaşmaya vardığımızda ABD yönetiminin de üzerine düşeni yapacağına dair tam bir güven duyuyoruz. Rusya'dan S-400 alımı, müttefiklerimizden alternatif bulamadığımız için yapılan acil ve tek seferlik bir alımdı."

Türkiye-ABD ilişkilerinde 15 yıl sonra bir ilk! Hulusi Akar şifreleri verdi: Ankara o programa geri dönüyor

Yunanistan ve bazı Kongre üyelerinin bu yakınlaşmaya yönelik muhalefetini de "gereksiz bir siyasi tutum" olarak nitelendiren Gümrükçü, müttefiklerin birbirlerinin savunma kapasitesini güçlendirmesinden ancak memnuniyet duyması gerektiğine vurgu yaptı.

Türkiye-ABD ilişkilerinde 15 yıl sonra bir ilk! Hulusi Akar şifreleri verdi: Ankara o programa geri dönüyor

HULUSİ AKAR: "S-400 ÇÖZÜLECEK, ENGEL KALKINCA F-35 DOĞRUDAN BAŞLAYACAK"

ABD Kongre üyeleri ve düşünce kuruluşlarıyla kritik görüşmeler gerçekleştiren TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutunda önemli açıklamalarda bulundu. Sorunun çözümü için güçlü bir irade ve mutabakat olduğunu ifade eden Akar, Çelik Kubbe Projesi'nin devam ettiğini ve NATO kapsamında Patriot bataryalarının da Türkiye'ye gelmekte olduğunu hatırlattı.

Akar, Türkiye'nin F-35 programındaki güçlü konumuna dikkat çekerek sürecin şifrelerini verdi:

"S-400 konusu bir şekilde çözülecek. Bu konuda yakın zamanda pozitif gelişmeler bekliyoruz ve olacak gibi görünüyor. F-35 programının durdurulmasının gerekçesi S-400'dü; o engel kalkınca zaten doğrudan F-35 süreci başlayacak. Biz bu uçağın tam bin parçasını üreten bir ülkeydik, bu yüzden elimiz çok güçlü."

Konuşmasında İsrail'in ABD nezdindeki Türkiye karşıtı lobicilik faaliyetlerine de değinen Akar, "İsrail çok şımarık davranıyor ve Amerika'yı istismar ediyor. ABD'nin artık bu gidişata bir 'dur' demesi gerekiyor" uyarısında bulundu.

Türkiye-ABD ilişkilerinde 15 yıl sonra bir ilk! Hulusi Akar şifreleri verdi: Ankara o programa geri dönüyor

AXİOS BOMBA İDDİAYI PATLATTI: TRUMP, NETANYAHU’YA REST ÇEKTİ!

Diğer yandan ABD merkezli Axios'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bir röportajında "Türkiye’ye F-35 verilmemeli" çıkışını yapması, ABD Başkanı Donald Trump’ı küplere bindirdi.

Türkiye-ABD ilişkilerinde 15 yıl sonra bir ilk! Hulusi Akar şifreleri verdi: Ankara o programa geri dönüyor

Trump'ın, Netanyahu'nun bu meseleye müdahil olma hakkı bulunmadığını belirterek İsrail Başbakanı'na sert bir tepki gösterdiği iddia edildi. Beyaz Saray'ın, Ankara ile ilişkileri stratejik bir zemine oturtma kararlılığı karşısında İsrail’in sabote etme girişimleri Trump engeline takılmış oldu.

KONGRE’DEN ANKARA’YA TAM DESTEK: "AMERİKA İTTİFAKI YÖNETTİĞİNDE GÜÇLÜDÜR"

Türk heyetinin tam saha pres uyguladığı isimlerden biri olan ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi Kıdemli Üyesi Mike Turner, Ankara'da gerçekleştirilen tarihi NATO Zirvesi'nin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Turner, Türkiye ile ortaklığın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen haftaki Ankara NATO Zirvesi, Amerika ve İttifak için büyük bir başarıydı. Küresel rakiplerimiz giderek daha cesur hale gelirken, İttifak'ın gücü her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Amerika, yükün payına düşeni omuzlamaya hazır yetkin ortaklardan oluşan bir ittifakı yönettiğinde en güçlü konumdadır."

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