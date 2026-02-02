Çin’de kayak yapan bir kadın turist, yakında gördüğü leoparla selfie çekmek isterken saldırıya uğradı. Dehşet anları saniye saniye kameralara yansırken, turistin kaskı muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Çin’in Keketuohai UNESCO Küresel Jeoparkı sınırlarında yer alan Talat köyünde meydana geldi. Kayak yapan bir kadın turist, bölgede bulunan leoparla fotoğraf çektirmek için hayvana yaklaşınca saldırıya uğradı.

Leoparla selfie denemesi kanlı bitti! Kadın turist ölümden döndü

Leopara yaklaşık üç metre mesafeye kadar yaklaşan turist, çevredeki kişilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan kadın, olay yerine çağrılan ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, turistin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve durumunun stabil olduğunu açıkladı. Görüntülerde, selfie çektiği sırada gülümseyen kadının kısa süre sonra yüzünün kanlar içinde kaldığı görüldü.

Leoparla selfie denemesi kanlı bitti! Kadın turist ölümden döndü

Bölge yetkilileri ise olaydan bir gün önce leopar görüldüğüne dair uyarıların yapıldığını belirterek, kadının daha iyi bir fotoğraf karesi yakalamak amacıyla vahşi hayvana gereğinden fazla yaklaştığını ifade etti.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Koreli rapçinin giydiği Uşakspor ceketi sosyal medyayı sallamıştı: Fiyatı belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası