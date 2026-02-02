Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor! İşte masadaki konular
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Külliye'de toplanıyor. Toplantının gündeminde ise ABD-İran geriliminden ekonomik gelişmelere, Suriye'deki yeni dönemin detaylarından sınır güvenliğine kadar birçok konu bulunuyor.
Özetle
Kaydet
Gündem 3 dk önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine, ABD-İran gerilimi, Suriye'deki gelişmeler, Gazze, Ukrayna ve ekonomi başlıklarını değerlendirecek.
- ABD-İran gerilimi, diplomatik temaslar ve Türkiye'ye olası yansımaları ele alınacak.
- Suriye'deki yeni dönem, sınır güvenliği ve SDG-Şam yönetimi arasındaki entegrasyon anlaşması gündemde.
- Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler değerlendirilecek.
- Ekonomideki gelişmeler masaya yatırılacak.
Kabine, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor.
ÖNERİLEN HABERLER
EKONOMİ
Üç bölgeyi birbirine bağlayacak! Valiler el sıkıştı, bitmek bilmeyen yol 45 dakikaya düşecek
ABD-İRAN GEİRİLİMİ ELE ALINACAK
Birbirinden önemli başlıkların masaya yatırılacağı toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Konulardan biri; ABD’nin İran’a müdahalesini önlemek amacıyla yürütülen diplomatik temaslar ve olası bir müdahalenin Türkiye’ye yansımaları olacak.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER MERCEK ALTINDA
Ayrıca toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alınacak. Sınır güvenliğimiz ve SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma mercek altında olacak.
Kabine'nin diğer gündeminde ise ekonomideki gelişmeler yer alacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR