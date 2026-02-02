Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Külliye'de toplanıyor. Toplantının gündeminde ise ABD-İran geriliminden ekonomik gelişmelere, Suriye'deki yeni dönemin detaylarından sınır güvenliğine kadar birçok konu bulunuyor.

Kabine, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor.

ABD-İRAN GEİRİLİMİ ELE ALINACAK

Birbirinden önemli başlıkların masaya yatırılacağı toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Konulardan biri; ABD’nin İran’a müdahalesini önlemek amacıyla yürütülen diplomatik temaslar ve olası bir müdahalenin Türkiye’ye yansımaları olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabineyi topluyor! İşte masadaki konular

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER MERCEK ALTINDA

Ayrıca toplantıda Suriye'deki yeni dönem, "Terörsüz Türkiye" hedefi, Gazze ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alınacak. Sınır güvenliğimiz ve SDG ile Şam yönetimi arasında tam entegrasyonu öngören anlaşma mercek altında olacak.

Kabine'nin diğer gündeminde ise ekonomideki gelişmeler yer alacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası