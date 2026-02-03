FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya’ya uygulanan futbol yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini savunarak, “Hiçbir ülkenin futbol oynaması yasaklanmamalı” dedi. Infantino’nun bu sözleri, uluslararası futbol kamuoyunda tartışmanın fitilini ateşledi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini düşünüyor. İngiliz haber kanalı Sky News'e konuşan Infantino, Rusya'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesinin 'hiçbir şey kazandırmadığını, sadece daha fazla hayal kırıklığı ve nefrete sebep olduğunu' belirtti.

Hiçbir ülkenin futbol oynamasının yasaklanmaması gerektiğini vurgulayan Infantino, “Rusya'daki çocukların, Avrupa'da maç oynamalarının faydalı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İNGİLİZ TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Infantino, geçen ay İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında İngiliz taraftarlar hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle de özür diledi.

Amacının İngiliz taraftarları gücendirmek olmadığını belirten Infantino "Öncelikle özür dilemeliyim. Aslında Katar'daki Dünya Kupası'nın bir kutlama, barışçıl bir etkinlik olduğunu ve herkesin barışçıl bir şekilde bir araya geldiğini göstermek için yaptığım şaka amaçlı bir yorumdu." ifadelerini kullandı. Infantino, İngiliz taraftarların barışçıl bir şekilde gelip takımlarını desteklemesinin ve eğlenmesinin "harika bir şey" olduğunu vurguladı.

Infantino, Davos'taki konuşmasında, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarihte ilk kez hiçbir İngiliz taraftarın tutuklanmadığını söylemiş ve bu açıklamasının ardından İngilizler taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

FIFA ve UEFA, Ukrayna'ya yönelik saldırının ardından Şubat 2022'de Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı. UEFA İcra Kurulu'nun kararı 15 Temmuz 2022'de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından da onaylanmıştı.

