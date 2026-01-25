2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ABD’de Donald Trump’ın politik adımları, Almanya’da boykot tartışmalarını gündeme taşıdı. DFB Başkan Yardımcısı Oke Gottlich, turnuvaya katılımın sorgulanması gerektiğini belirtirken, Avrupa-ABD gerilimi ve geçmişteki FIFA protestoları yeniden hatırlatıldı.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) 2026 Dünya Kupası, Almanya’da siyasi boykot tartışmalarını beraberinde getirdi. Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkan Yardımcısı Oke Gottlich, ABD Başkanı Donald Trump’ın son dönemdeki politik adımlarının ardından Dünya Kupası’nın boykot edilmesi ihtimalinin ciddi biçimde ele alınması gerektiğini söyledi.

BBC’nin haberine göre Gottlich, yaptığı açıklamada, “Benim için bu tartışmanın zamanı kesinlikle geldi” ifadelerini kullandı. Gottlich, Trump’ın bu ay başında Danimarka’nın kontrolündeki Grönland’ı satın alma tehdidinde bulunmasının ve buna karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine, Almanya’nın da dahil olduğu şekilde, tarifeler uygulamakla tehdit etmesinin Avrupa’da büyük tepki gelmesine neden olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump

1980 YILINDAKİ BOYKOTU HATIRLATTI

Boykot çağrısına ilişkin olarak Gottlich, 1980 Olimpiyat Oyunları’na atıfta bulunarak, Sovyetler Birliği’nin Afganistan’ı işgalinin ardından ABD öncülüğünde alınan boykot kararını örnek gösterdi. Gottlich, “1980’lerde Olimpiyat boykotlarının gerekçeleri neydi? Bana göre potansiyel tehdit bugün o dönemden daha büyük. Bu tartışmayı yapmamız gerekiyor” dedi.

Gottlich aynı zamanda Bundesliga ekiplerinden St. Pauli’nin de başkanlığını yürütüyor.

Rusya'da düzenlenen 1908 Olimpiyat Oyunları'ndan bir kare

DANİMARKA TURNUVAYA KATILMAYI HEDEFLİYOR

Avrupa’da konuya ilişkin farklı yaklaşımlar da dikkat çekiyor. Fransız hükümeti, şu aşamada 2026 Dünya Kupası’nın boykot edilmesinden yana olmadığını açıkladı. Danimarka Futbol Federasyonu ise mevcut durumu “hassas” olarak değerlendirdiklerini duyurdu. Danimarka’nın turnuvaya play-off yoluyla katılmayı hedeflediği belirtildi.

Danimarka Milli Futbol Takımı

"TAMAMEN APOLİTİK Mİ OLMALIYIZ?"

Oke Gottlich, Katar'da düzenlenen ve tartışmalara sebep olan 2022 Dünya Kupası'nı hatırlatarak, sporun tamamen siyasetten arındırılması yaklaşımına karşı çıktığını ifade etti. “Katar herkes için fazlasıyla politik bir turnuva oldu, şimdi tamamen apolitik mi olmalıyız?” diyen Gottlich, kurumların ve toplumların değerlerini nasıl savunacakları konusunda sınırları yeniden tartışması gerektiğini vurguladı.

Gottlich, açıklamasında Donald Trump’a ve futbolun üst düzey yöneticilerine de sorular yönelterek, “Bir tabu ne zaman aşılır? Tehdit edildiğinde mi, saldırıya uğradığında mı, insanlar öldüğünde mi?” ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası’nda oynanacak 104 maçın 78’ine ABD ev sahipliği yapacak. Turnuvanın ana organizasyonunun büyük bölümünün ABD’de gerçekleşecek olması, tartışmaların odağında yer alıyor.

