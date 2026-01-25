Avustralya Açık’ta dünya 1 numaraları Carlos Alcaraz ve Aryna Sabalenka, dördüncü tur maçlarını kazanarak çeyrek finale yükseldi. Turnuvanın 8. gününde Coco Gauff da yoluna devam ederken, kadınlar ve erkeklerde çeyrek final eşleşmeleri şekillenmeye başladı.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, çeyrek finale kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü sabah seansında 4. tur maçları oynandı.

ALCARAZ, 3-0 GALİP

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, ABD'li Tommy Paul'u 7-6, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yendi. Alcaraz, çeyrek finalde Kazak Alexander Bublik (10) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) arasındaki mücadelenin kazananı ile eşleşecek.

6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz

SABALENKA'NIN RAKİBİ BELLİ OLDU

İkisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka, Kanadalı Victoria Mboko önünde 6-1 ve 7-6 biten setlerle 2-0 kazandı. Kadınlarda ABD'li Iva Jovic (29) de Kazak Yulia Putintseva'yı 6-0, 6-1 tamamlanan setlerle 2-0 yendi ve çeyrek finalde Sabalenka'nın rakibi oldu.

4 grand slam şampiyonluğu elde eden Sabalenka

COCO GAUFF'DA ÇEYREK FİNALDE

Tek kadınların 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ise Çek Karolina Muchova (19) karşısında korta çıktı. İki grand slam şampiyonluğuna sahip Gauff, 2-1 galip gelerek yoluna devam etti. Gauff, çeyrek finalde Ukraynalı Elina Svitolina (12) ile Rus Mirra Andreeva (8) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası