Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda; tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner ile tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Amanda Anisimova, 4'üncü tura yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 7'nci günü, sabah seansında oynanan 3'üncü tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ABD'li Eliot Spizzirri'yi 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı. İtalyan raket, 4'üncü turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşti.

Eliot Spizzirri

5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac'ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.

8 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton da Valentin Vacherot'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

ABD'Lİ SERİBAŞI KADIN RAKETLERE 2 SET YETTİ

Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns'ü 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Amanda Anisimova

6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva'yı 6-3 ve 6-2, 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de Çek Karolina Pliskova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Pegula ve Keys, 4'üncü turda birbiriyle eşleşti.

