Avustralya Açık: Son şampiyon Jannik Sinner ve Amanda Anisimova, 4'üncü turda
Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda; tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı İtalyan raket Jannik Sinner ile tek kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li sporcu Amanda Anisimova, 4'üncü tura yükseldi.
- Jannik Sinner, Eliot Spizzirri'yi 3-1 yendi ve Luciano Darderi ile 4'üncü turda eşleşti.
- Lorenzo Musetti, Tomas Machac'ı 3-2 yendi.
- Ben Shelton, Valentin Vacherot'yu 3-0 yendi.
- Amanda Anisimova, Peyton Stearns'ü 2-0 yendi.
- Jessica Pegula, Oksana Selekhmeteva'yı 2-0 yendi.
- Madison Keys, Karolina Pliskova'yı 2-0 yendi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın 7'nci günü, sabah seansında oynanan 3'üncü tur maçlarıyla devam etti.
Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Jannik Sinner, ABD'li Eliot Spizzirri'yi 4-6, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek tur atladı. İtalyan raket, 4'üncü turda 22 numaralı seribaşı vatandaşı Luciano Darderi ile eşleşti.
5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti, Çek Tomas Machac'ı 5-7, 6-4, 6-2, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 3-2 yenerek tur biletini aldı.
8 numaralı seribaşı ABD'li Ben Shelton da Valentin Vacherot'yu 6-4, 6-4 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.
ABD'Lİ SERİBAŞI KADIN RAKETLERE 2 SET YETTİ
Geçen yılın Wimbledon ve ABD Açık finalisti, 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Amanda Anisimova, vatandaşı Peyton Stearns'ü 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.
6 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, Rus Oksana Selekhmeteva'yı 6-3 ve 6-2, 9 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys de Çek Karolina Pliskova'yı 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.
Pegula ve Keys, 4'üncü turda birbiriyle eşleşti.