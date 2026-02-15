Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi öğrencileri ile bir araya geldiği görüntülerle ilgili CHP kanadı, "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler" iddiasında bulunmuştu. AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, iddialara "Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı. Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin" ifadeleriyle cevap verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen öğrencilerin fotoğraflarını "AK Gençlik üyeleriyle fotoğraf çektirip, 'Boğaziçi öğrencileri' diye servis etmişler" iddiasıyla sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösterdi.

CHP'nin "AK Gençlik' çıkışı gündem oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Boğaziçi Üniversitesi'nde kim karşıladı?

"GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA DEVAM EDİN"

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İbiş şunları kaydetti:

"Fotoğrafta görünen diğer kişileri deşifre edemediğinize göre onların Boğaziçili olduğunu anladın herhalde. Mahir olduğun tek konunun ne olduğunu biliyoruz zaten. Girişten salona kadar Boğaziçililer, Cumhurbaşkanımızı bağrına bastı.

Siz gerçekleri çarpıtmaya devam edin. Üniversite bahçesinde ayakta durmaktan ibaret, arkaik bir zihniyetin temsilcileri kaybedecek. Boğaziçi Üniversitesi'nin üretken Teknofest kuşağı kazanacak. Liderini, milletini, devletini bilen, değerlerine sahip çıkan gençlik kazanacak"

