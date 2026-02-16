Geleceğin otomobil tasarımı olarak pazarlanan ve Tesla ile hayatımıza giren yarım direksiyonlar için yolun sonu mu geliyor? Çin hükümeti, yayınladığı yeni güvenlik standartları taslağı ile bu tasarımları yasaklamaya hazırlanıyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), araç güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir ulusal standart taslağı yayımladı. Bu düzenleme, özellikle son yıllarda popülerleşen ve "yoke" olarak adlandırılan yarım direksiyon tasarımlarına ağır kısıtlamalar getiriyor.



Ülkedeki mevcut direksiyon güvenliği standardı yaklaşık 10 yıldır kullanılırken yeni standartların 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

GÜVENLİK RİSKİ Mİ, TASARIM HARİKASI MI?

Başta Tesla olmak üzere, Lexus ve Toyota gibi devlerin bazı modellerinde sunduğu yarım direksiyonlar, fütüristik görünümleriyle dikkat çekiyordu. Ancak Çinli yetkililer, bu tasarımın acil durumlarda ve keskin manevralarda sürücünün direksiyonu tam kavrayamaması nedeniyle ciddi güvenlik riskleri oluşturduğuna inanıyor.

Yarım direksiyon yasaklanıyor! Çinden yeni güvenlik kuralı

YENİ STANDART NE GETİRİYOR?

Yayımlanan taslağa göre, binek araçlarda direksiyon simidinin fiziksel yapısına dair şu kurallar uygulanacak:

Sürekli Çember Zorunluluğu: Direksiyon simidinin dış çerçevesi kesintisiz ve kapalı bir döngüden (çemberden) oluşmak zorunda.

Tutuş Güvenliği: Sürücünün ellerini direksiyon üzerinde kaydırırken boşluğa düşmesini engelleyecek bir form zorunlu kılınıyor.

Görüş Alanı: Tasarımın gösterge panelini kapatmaması gerektiği vurgulanırken, bu durumun güvenli sürüş için kritik olduğu belirtiliyor.

TESLA VE ÇİNLİ ÜRETİCİLER NE YAPACAK?

Bu karar, özellikle Çin pazarında büyük satış rakamlarına ulaşan Tesla Model S ve Model X'in yanı sıra, benzer tasarımları opsiyon olarak sunmaya hazırlanan yerli markalar için büyük bir engel teşkil ediyor.

Hali hazırda "Yoke" direksiyonla satılan araçların geri çağrılıp çağrılmayacağı henüz netlik kazanmasa da, yeni standart yürürlüğe girdikten sonra üretilecek tüm araçların tam tur direksiyon simidi ile gelmesi zorunlu olacak.

SEKTÖRDE DE TARTIŞMA KONUSU

Yarım direksiyonlar otomobil tutkunlarını da ikiye bölmüş durumda. Bazı kullanıcılar yarım direksiyonun daha geniş bir görüş alanı sunduğunu savunurken, uzmanlar steer-by-wire teknolojisi olmadan bu tip tasarımların şehir içi kullanımda tehlikeli olduğunu hatırlatıyor.

STERR-BY-WİRE NEDİR?

Steer by wire, geleneksel sistemlerde bulunan ve direksiyonu tekerleklere bağlayan şaft ve mekanik bileşenleri ortadan kaldırarak, direksiyonun hareketini sensörlerle algılayıp kablo vasıtasıyla tekerleklerdeki elektrik motorlarına sinyal olarak gönderip ve tekerlekleri döndürmesini sağlıyor.

