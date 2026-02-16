Almanya’nın Berlin ve Hamburg şehirlerinde gerçekleştirilen "Sarı Zarflar" filminde başrol oynayan Özgü Namal, Berlin'de festival kapsamında düzenlenen söyleşide verdiği cevapla gündeme oturdu. Namal'ın açıklaması ardından filmin konusu ve kadrosu merak ediliyor. Peki, Sarı Zarflar filminin konusu ne, ne zaman vizyona girecek?

İlker Çatak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, çekimleri Almanya’nın Berlin ve Hamburg kentlerinde tamamlanan "Sarı Zarflar" filmi, bu yıl 76’ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali’nde ilk kez izleyiciyle buluştu. Filmin başrolünde yer alan Özgü Namal ise festivalde gösterdiği performansla "Gümüş Ayı" En İyi Oyuncu ödülüne aday gösterildi.



Berlin'de festival kapsamında düzenlenen söyleşiye filmin başrol oyuncusu Özgü Namal'ın verdiği cevap damga vurdu. Özgü Namal'a "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz eğer, performansınız değişir miydi?" sorusu yöneltildi.



Özgü Namalın cevabı sonrası merak konusu oldu! Sarı Zarflar filminin konusu ve oyuncu kadrosu

"ZORUNLULUK DEĞİL, TERCİH"

Cevap vermeden önce soruya düzeltme yapan Namal, "Şurada bir düzeltme yapmak lazım; bu Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye öyle başlamıyor zaten. Eğer dikkat ettiyseniz filmde Hamburg ve Berlin de birer karakter. Bu Türkiye’de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş bir iş. Tabii ki prodüksiyon olarak kolaylığı mutlaktır. Ama bu demek değildir ki yapılamayan bir şeyden. Bir zorunluluk yok burada" ifadelerini kullandı.

SARI ZARFLAR OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Derya rolüyle Özgü Namal, Aziz rolüyle Tansu Biçer, Ezgi rolüyle Leyla Smyrna Cabas, Güngör Hanım rolüyle İpek Bilgin, Rektör rolüyle Şiir Eloğlu, Fikret rolüyle Yusuf Akgün, Raşit rolüyle Kerem Can ve Baran rolüyle Aziz Çapkurt yer alıyor.

SARI ZARFLAR KONUSU

Almanya-Fransa-Türkiye ortak yapımı Sarı Zarflar, Ankara’nın tanınmış sanatçı çifti Derya ve Aziz’in, bir gecede hedef haline gelmeleriyle altüst olan hayatlarını ve İstanbul’da yeniden tutunma çabalarını konu alıyor. İşlerini ve evlerini kaybeden çift, 13 yaşındaki kızları Ezgi ile birlikte Aziz’in annesinin yanına sığınmak zorunda kalır.

Aziz, geçici olarak kurdukları bu yeni düzende gündelik işlerle ayakta kalmaya çalışırken, inandığı etik değerlerden taviz vermemekte kararlıdır. Derya ise aileyi içinde bulundukları çıkmazdan kurtaracak bir yol ararken, ağır bedelleri olabilecek zor kararlarla yüzleşir. Bu belirsizliklerle dolu süreçte kızları Ezgi ile aralarındaki bağ giderek zayıflarken, Derya ve Aziz sonunda savundukları değerler ile birlikte kurmak istedikleri gelecek arasında zorlu bir seçim yapmak zorunda kalır.

