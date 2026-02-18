G.Saray büyük bir zafer elde etti. Tebrikler Okan Hoca’m.

Yaz bizi UEFA, Avrupa Fatihi sahada!

Galatasaray bir Avrupa devini daha oyunla, mücadele ile tempoyla, planla mağlup etti ve boğarak nakavt etti!

Öyle bir karşılaşma oldu ki, Galatasaray ilk dakikadan son ana önde olduğu sekansta, geriye düştüğü anlarda Juventus’tan hep üstün oynadı, kırılmadı ve sonuna kadar hak edilmiş bir zafer elde etti!

Gabriel Sara maestro gibi ilk perdenin en iyi ismiydi.

Cimbom hep üstündü

Osimhen’in hırsı, Barış’ın enerjisi ve inadı, Lang’ın tutkusu Galatasaraylılara her an ışık oldu!

Golü attık ama sevinci yaşarken neredeyse golü kalemizde gördük!

Üstün oynarken top bizdeyken kontradan 2. golü yedik! Ama hep üstün olan, iyi oynayan taraf bizdik.

Hani tabelayı görünce ‘yazık oldu şu oyuna’ dedik!

Ama Galatasaray kasırga gibi döndü, iyi oyununun karşılığını aldı, inat etti ve kazandı!

Barış’ın marka maçı

Barış Alper Yılmaz belki gol atamadı ama Lang’ın golünde vuruşu yapan, Davinson’un golünde faulü aldıran, Cabal’ın kırmızı kart görmesini sağlayan isim oldu!

Aslında Barış Alper Karadeniz’in asi ruhu gibi kasırga gibi esti! İmza maçlarından birini sergiledi.

Galatasaray, 5-2’yi yapıp rövanş için avantajlı skoru aldı.

Okan Buruk yine büyük bir rakibe karşı sahaya kartvizit bıraktı.

Gurur duy Galatasaraylı!

Tebrikler Okan Hoca’m…

Sen eleştirilenlere her zaman sahada planla, oyunla cevap verdin…

Şen olan Cimbom şen ola…

Maçın adamı: Okan Buruk

